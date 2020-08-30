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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Düzlüklerde yavaşız ve lastikleri doğru çalıştıramıyoruz"

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Vettel: "Düzlüklerde yavaşız ve lastikleri doğru çalıştıramıyoruz"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel,sıralama turlarının ardından verdiği demeçte Belçika'nın kendileri için zor geçmesine şaşırmadığını belirtti.

Ferrari bu yıl, uzun düzlüklere sahip olana pistlerde zorlanıyor ve özellikle Belçika ile Monza'nın İtalyan ekip adına zor geçmesi bekleniyor.

Ferrari, Belçika GP sıralama turlarında ilk bölümde elenmekten son anda kurtuldu ve seansı 13. ve 14. sıralarda tamamladı.

İtalyan ekip sadece müşteri takımları Haas ve Alfa Romeo ile son iki yılın şampiyona sonuncusu Williams'ı geride bıraktı.

Vettel şöyle dedi: “Bunun bizim için zor bir hafta sonu olacağını biliyorduk. Bu yüzden güçlü kalmalı ve yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Düzlüklerde biraz vakit kaybediyoruz ve bu pistte çok fazla düzlük var."

"Ayrıca lastikleri düzgün şekilde çalıştırmakta da zorlanıyoruz. Yarış daha uzun sürüyor ve bu yüzden neler olabileceğini asla bilemezsiniz."

"Bugünkü sonucun böyle bir pistteki gerçek seviyemizi yansıttığını düşünüyorum."

"Yarınki mücadeleye hazırız. Yağmurun işleri çok fazla değiştirebileceğini sanmıyorum, ama bazı puanlar alabilmek için kesinlikle her şeyi deneyeceğiz.”

Charles Leclerc ise şunları ekledi: “Bence son turum iyiydi. 13 ve 14. sıralar bugün yapabileceğimizin en iyisiydi. Cuma gününden bu yana aracın dengesini geliştirmeyi başardık, ancak maalesef umduğumuz performansı sergileyemedik."

"Yarış zor olacak fakat ben her zaman iyimserim. Umarım güçlü bir başlangıç, doğru strateji ve iyi bir lastik yönetimi ile bazı puanlar için savaşabiliriz."

 
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Editör Kemal Şengül

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