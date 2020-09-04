Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"

Ferrari, geçen hafta sonu Belçika'da olandan biraz daha rekabetçi görünse de, her iki sürücü de aracın dengesinden şikayetçiydi ve ikisi de Lesmo'da sorun yaşadılar.

Sebastian Vettel, spin atmaktan kurtulamadığı günü 12. sırada tamamlarken, Leclerc de dokuzuncu oldu.

Günü değerlendiren Vettel, Ferrari SF1000'le iyi bir zaman turu atmanın kolay olmadığını söyledi.

Alman pilot, "Aracı sürmek kolay değil, ama dediğim gibi, ilk kez böyle olmuyor. Peki nerede kaybediyoruz? Sanırım düzlüklerde kaybediyoruz, ki bu beklenen bir şeydi."

"Viraj girişinde yol tutuş eksikliğimiz var. Dört tekerleğin hemen hemen hepsinde aynı sorun var ve araç oldukça fazla kayıyor. Turu bir araya getirmek içi her şeyi doğru şekilde yapmak çok zor. Ama yarın daha iyi hale gelmeye çalışacağız." dedi.

Leclerc, pazar günü zorlu bir yarış bekliyor ve tek turda, yarış temposuna göre daha iyi olduklarını söylüyor.

”Düşük yakıtta biraz daha kötü bir performansa sahip olmayı, ama yüksek tempoda her şeyin daha iyi olmasını bekliyorduk. [Şimdi durum tam tersi]"

“Bu yüzden kesinlikle yarış için bir şeyler bulmaya çalışmalıyız, aksi takdirde bizim için çok zor olacak."

“Dolu depoya sahipken, lastiklerin dengesi ve genel lastik aşınmasında çok fazla zorlanıyoruz. Yani bu konuda yapılması gereken çok fazla iş var."

“Ama sıralama turları hızının pozitif olduğunu düşünüyorum. Yani yapılacak biraz iş olduğunu söyleyebilirim, ama durumu düzeltmek için bir çözüm bulabileceğimize eminim."

Vettel, yarış temposundaki zorluğun genel olarak yüksek lastik basından kaynaklandığını düşünüyor.

"Bence herkes için aynı olacak. Bence yarıştaki zorluklardan bir tanesi, yarışmak zorunda kaldığımız lastik basıncıyla ilgili. Bu, bize yardımcı olmuyor, lastikler olmasını istediğim yerden çok uzak."

"Ama evet, kurallara sadık kalmamız gerekiyor ve evet, yarış zor olacak. Çok fazla araçla savaşacağız, grubun içinde olacağız. Bu, ön tarafta yarışmak, temiz havada sürmek ve iyi bir araca sahip olmakla aynı durumda değil."

"Ama bu, Pazar günü endişelenmemiz gereken bir şey. Şimdilik yarın için endişeleniyoruz ve umarım daha iyi bir araca sahip oluruz."