Vettel: "Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum!"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Avusturya Grand Prix'sinde Carlos Sainz'ı geçmeye çalışırken spin attı ve geriye düştü.

Alman pilot dünkü sıralama turlarında 11. sırada kalmıştı ve özellikle arkadan kaymadan dert yanmıştı.

Bugünkü yarışı spin atmasının ardından 10. bitiren Vettel, aracı sürmenin çok zor olduğunu ve bu yüzden sadece bir kez spin attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Dürüst olmam gerekirse, sadece bir kez spin attığım için mutluyum! Yani aracı kontrol etmek gerçekten çok zordu."

"Çok yakındı. Bilmiyorum, o an bir McLaren'la savaşıyordum, sanırım Carlos'tu. Döndüm ve sınırdaydım, çünkü mümkün olduğunca yakın kalmak istedim ancak arka tarafı kaybettim"

"Doğruyu söylemek gerekirse bugün pek çok kez arka tarafı kaybettim. Yani evet, dediğim gibi bunun sadece bir kez olması beni çok mutlu etti."

Vettel, yarış boyunca aracın sürülemez olmasından şikayet etti.

"Cuma gününden bu yana ne değişti bilmiyorum. İyi bir bakışa ihtiyacımız var, ama kesin bir şey var ki aracı sürmek çok zordu."

"Bugün elimden geleni yaptım. Güvenlik aracı bize yardımcı oldu. Son bölüm oldukça eğlenceliydi, ama istediğim sonuç değildi."