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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turların ardından, hafta sonunun kalanında doğru kararlar vermenin önemli olacağını söyledi.

Vettel: "Doğru zamanda doğru kararı vermek önemli olacak"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cuma günkü her iki antrenman seansında da ilk ona girdi ve ikincisinde sekizinci oldu.

İyi turlar çıkaran Alman pilot, seansın ardından şöyle konuştu: "Yaz arasından sonra yarışlara geri dönmek harika ve araca atlar atlamaz hemen kendimi iyi hissettim."

"İkinci antrenmanda, mevcut koşullar ve iki kırmızı bayrak nedeniyle çok fazla tur atmak kolay değildi ama bazı önemli verileri toplayabildik."

"Sanırım hem kendi tarafımda hem de araç tarafında ortaya koyulacak daha fazla tur zamanı var. Gece de sıralama turlarına hazır olmak için tam olarak nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Havanın değişken olmaya devam edeceğini düşünüyorum, bu yüzden koşulları en iyi şekilde okumak ve doğru zamanda doğru lastikte olmak kilit nokta olacak."

"Yağışlı hava her zaman gridi biraz karıştırabilir, bu yüzden umarım bu hafta sonu herhangi bir fırsattan faydalanabiliriz."

İkinci seansta altıncı olan Lance Stroll de pozitif konuştu.

"Spa pistine geri dönmek harika. Buraya gelmeyi seviyorum çünkü çok özel bir pist. Bugün çok sayıda tur atarak programımızı tamamladık ve araç içerisinde rahat hissettim."

"Kendi açımızdan güçlü bir başlangıç oldu ancak pistteki ıslak koşullarla cumartesi ve pazar günleri oldukça öngörülemez olabilir."

"Havanın bilinmeyen olması bizim için zor ama bu biz sürücüler için durumu daha heyecanlı kılıyor. Yarın araca geri dönmek ve bugünkü çalışmaların üzerine daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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