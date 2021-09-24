Vettel: "Doğru dengeyi bulduk"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında beşinci en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta da yine ilk ona girmeyi başardı.

Alman pilot, seansın ardından verdiği demeçte, AMR21'de doğu dengeyi yakaladıklarını ve kendileri için her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Vettel şöyle konuştu: "Verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim Uzun sürüşler yaptık ve doğru dengeyi bulduk. Bu bir artı çünkü Sochi'de doğru ritmi yakalamak zor olabiliyor."

"Bizim için iyi bir başlangıç oldu. Yarın yağmur yağabilir. Bu açıdan önümüzde ilginç bir sıralama turları olacak gibi duruyor."

"Özellikle bazı sürücüler ceza aldıkları için iyi fırsatlar yakalayabiliriz."

"Görünüşe bakılırsa pazar günü kuru zeminde geçecek. Bu yüzden bugünkü başarılı çalışmalar, bizim için epey faydalı olacak. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız ve bizi neler beklediğini göreceğiz."

"Cumartesi günü yağmur yağarsa bize yardım edebilir. Elbette ters de tepebilir ama bulunduğumuz yere bakarsak, belki ide Spa'da olduğu gibi bizi biraz daha ileriye götürebilir."

Lance Stroll ise daha çok zorlandığı seansta 15. sırada yer aldı. Kanadalı pilot, hafta sonunun kalan kısmında daha fazlasını yapabileceklerini düşünüyor.

"Yeniden direksiyon başına döndüğüm için mutluyum. Bugün çok şey öğrendik. Kendim daha fazlasını yapabilirim ve araçtan da daha fazlasını alabiliriz."

"Yarın için, hafta sonunun seyrini değiştirebilecek olan yağmur tahminleri var."

"Yağmurda sürüş yapmak tamamen farklı bir deneyim. Sochi'de hiç böyle bir şartta sürüş yapmadım. Bu ilginç bir meydan okuma olacak ve kendimizi bunun için hazırlıyoruz."

"Bakalım üçüncü antrenmanda ve sıralama turların hava nasıl olacak?"

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images