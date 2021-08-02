Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Ekleyen:
, Şef Editör

FIA'nın dün gece yayınladığı resmi yarış sonucuna göre Macaristan GP'den diskalifiye edilen Sebastian Vettel hâlâ 2. sırada yer alıyor.

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Aston Martin pilotu Vettel, Macaristan GP'yi 2. sırada tamamlamasının ardından pit yolunda dönmeden aracını kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Yarıştan sonra yapılan teknik kontrollerde Vettel'in aracında kontrol için gerekli olan 1 litrelik yakıt çıkmadı. Bunun üzerine Vettel inceleme altına alındı.

Daha sonra yapılan kontrollerde de takım depodan 0.3 litreden fazla yakıt alamadı. Takım her ne kadar depoda 1.74 lt yakıt olması gerektiğini söylese de bunu kanıtlayamadığı için Vettel'in diskalifiye edildiği bilgisi verildi.

Ancak ilginç bir şekilde FIA tarafından yayınlanan "resmi sıralama" listesinde Vettel 2. olarak tutuldu. Normalde yarış tamamlandığında sonuçlar "geçici sıralama" şeklinde yayınlanır ve kontrollerin ardından ceza yoksa resmi sonuç ile noktalanır.

Vettel resmi sıralama yayınlanmadan önce ceza alsa da listede tutulmaya devam etti ancak listenin altında "Aston Martin Cognizant F1 Takımı'nın Hakemlerin 59 numaralı kararın karşı yapılan temyiz bildiriminin sonucuna bağlı olarak geçicidir" bilgisi verildi.

Benzer şekilde FIA tarafından yayınlanan puan durumu listesinde de Vettel 2. sıradaki yerini, dolayısıyla 18 puanını korudu.

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, FIA'dan gelecek bilgilere göre 96 saat içerisinde kararı temyize götürmeyi planladıklarını söylemişti.

İlk gelen bilgiler, FIA'nın Vettel'in aracını aldığı ve Fransa'daki tesislere incelemeye götürdüğü yönünde.

İlgili haberler:

 

paylaşım
yorumlar
Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Önceki haber

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

11 s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

12 s
3
Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

40 dk
4
Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

16 s
5
Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

13 s
Son Haberler
Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
F1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

2dk
Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
F1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

40dk
Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
F1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

1 s
Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''
F1

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

11 s
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
F1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

11 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor! Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Letonya
Formula Drift

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Letonya

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar" Macaristan GP
Formula 1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"
Formula 1 Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Startta tek başıma olmak çok tuhaftı"

Son Haberler

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
Formula 1 Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''
Formula 1 Formula 1

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.