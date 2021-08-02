Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Aston Martin pilotu Vettel, Macaristan GP'yi 2. sırada tamamlamasının ardından pit yolunda dönmeden aracını kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Yarıştan sonra yapılan teknik kontrollerde Vettel'in aracında kontrol için gerekli olan 1 litrelik yakıt çıkmadı. Bunun üzerine Vettel inceleme altına alındı.

Daha sonra yapılan kontrollerde de takım depodan 0.3 litreden fazla yakıt alamadı. Takım her ne kadar depoda 1.74 lt yakıt olması gerektiğini söylese de bunu kanıtlayamadığı için Vettel'in diskalifiye edildiği bilgisi verildi.

Ancak ilginç bir şekilde FIA tarafından yayınlanan "resmi sıralama" listesinde Vettel 2. olarak tutuldu. Normalde yarış tamamlandığında sonuçlar "geçici sıralama" şeklinde yayınlanır ve kontrollerin ardından ceza yoksa resmi sonuç ile noktalanır.

Vettel resmi sıralama yayınlanmadan önce ceza alsa da listede tutulmaya devam etti ancak listenin altında "Aston Martin Cognizant F1 Takımı'nın Hakemlerin 59 numaralı kararın karşı yapılan temyiz bildiriminin sonucuna bağlı olarak geçicidir" bilgisi verildi.

Benzer şekilde FIA tarafından yayınlanan puan durumu listesinde de Vettel 2. sıradaki yerini, dolayısıyla 18 puanını korudu.

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, FIA'dan gelecek bilgilere göre 96 saat içerisinde kararı temyize götürmeyi planladıklarını söylemişti.

İlk gelen bilgiler, FIA'nın Vettel'in aracını aldığı ve Fransa'daki tesislere incelemeye götürdüğü yönünde.