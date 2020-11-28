Vettel de yeni lastiklerin kullanılmasını istemiyor

Pirelli'nin 2021 için planladığı lastiklerin son hali, Bahreyn'de Cuma günkü antrenmanlarda takımlara verildi. Yeni lastiklerin daha dayanıklı olması bekleniyor ancak ilk tepkiler lastiklerin daha yavaş olduğu yönündeydi.

Şampiyon Lewis Hamilton dahil birçok pilot yeni lastikleri eleştirmişti. Vettel de yeni lastikler karşısında mutsuz olduğunu belirtti.

Vettel, "Bu lastikler ileri yönde bir adım değildi. Aslında tam tersiydi. Muhtemelen denememiz gerekiyordu ancak umarım bir daha bu lastikleri görmeyiz. Mevcut kullandığımız lastiklere göre çok daha kötülerdi." dedi.

2019'da ilk kez kullanılan ve bu sene de kullanılmaya devam eden lastikleri mi tercih edeceğinin sorulması üzerine Vettel, "Eğer tek seçeneğimiz o lastikleri 2021'de de kullanmaksa, o zaman kesinlikle 2019 lastiklerini kullanmaya devam etmek isterim."

"Mevcut lastiklerin - daha az ısınma ya da daha fazla mücadele gibi şeyleri - bize vermediği şeylere sahip olmadıkları sürece, farklı lastiklere geçmemeliyiz."

"Son lastikler kesinlikle daha kötüydü. Bu lastikler, halihazırda zorlandığımız lastiklerde yaşadığımız sorunları daha da kötüye götürür." dedi.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Pirelli'nin lastiklerde yaptığı bu tarz değişikliklerle neleri hedeflediğini anlamadığını söyledi.

Ricciardo, "Lastikler tamam. Biraz yavaşlar. Ancak dürüst olmak gerekirse tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlayamıyorum."

"Yapısal açıdan muhtemelen Silverstone'da olanların ardından daha güvenli yapmaya çalışıyorlar. Ancak evet, ön lastik biraz daha zayıf hissettirdi. Daha az yol tutuşu vardı." dedi.

Lastikler konusunda daha önce özel olarak Pirelli ile konuşan Hamilton, "GPDA temsilcisi olarak Paris'e gitmiştim. Tüm takımlar, FIA ve Pirelli ile bir araya geldim."

"Daha önceki teklif mektubunda pilotlar yer almıyordu. Geçmiş senelerde söylediğimiz tek bir şeyi dahi dinlememişlerdi."

"Oraya giderek ne istediğimizi belirttik. Onlara yardımcı olabilmemiz için çok fazla eposta dönüşü oldu. Buna rağmen daha iyi lastikler yapılmadı. Bu yüzden daha fazla bir şey yapabileceğimizi söyleyemem."

"Sonuç olarak bu bir teknoloji. Teknolojik açıdan sınırda mıyız yoksa bu onların sınırı mı bilmiyorum." dedi.

Hamilton son olarak, 2022'de kullanılacak olan 18 inç lastiklerle durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Hamilton, "Daha büyük jantlara geçtiğimizde, o lastiklerle yol tutuşu kaybedeceğimizi duydum. Bizim F1'de esas ihtiyaç duyduğumuz şey, daha az downforce, daha fazla mekanik yol tutuşu. Bunun çoğu lastiklerden geliyor. Ancak bu şekilde birbirimizi yakın takip edebiliriz."

"Ancak bu yönde ilerliyor gibi görünmüyoruz. Bu sporda yer alanlar olarak doğal olarak geri adım atmak istemiyoruz. Daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.