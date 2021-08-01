Vettel de dahil olmak üzere dört sürücü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Aston Martin pilotu, 10. sıradan başladığı ve yedi pilotun ilk virajda kaza yaptığı kaotik Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada bitirdi.

Vettel, kırmızı bayrak çıktığında üçüncü sıraya yükselmişti ve Lewis Hamilton'ın pit stopuyla beraber galibiyet için Alpine pilotu Esteban Ocon ile çekişti.

Olcan'dan daha hızlı olduğunu düşünse de Vettel, Alpine pilotunu geçemedi ve yarışı ikinci sırada bitirdi.

Bununla birlikte Vettel, tıpkı Carlos Sainz Jr, Valtteri Bottas ve Lance Stroll gibi yarış öncesi prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Yayınlanan belgede, ihlalin yarış öncesi töreniyle (marş vb. gibi konular) alakalı olduğu belirtildi.

Bunun yarışla ilgisi olmadığı için zaman cezası gibi somut bir ceza verilmesi olası değil. Fakat FIA hakemleri ilk kez sürücüleri böyle bir konuda görüşmeye çağırmış oldu.