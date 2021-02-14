Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından Aston Martin'e imza attı ve takımla çalışmalara geçen ay başladı.

Alman pilot, takım simülatöründe yaptığı ilk sürüşün ardından takıma bazı geri bildirimler verdi ve Auto Motor und Sport'a konuşan Otmar Szafnauer, Vettel'in daha şimdiden kendilerine yardım ettiğini belirtti.

Szafnauer, "Sebastian bize, şampiyonluk deneyimini ve çalışma yöntemlerini getiriyor. Mühendislerimize, ayar anlamda bize yardımcı olması adına ihtiyaç duyduğu verileri zaten verdi."

"Kokpit içerisindeki ergonomiyi geliştirmemize zaten yardımcı oldu. Örneğin, tuşların olduğu yerler ve aracın sürüşünü kolaylaştırmak için nasıl kullanılması gerektiği gibi şeylerden bahsediyorum. Zaten simülatörde sürüş yaptı ve bunu daha önce kullandığı diğer araçlarla karşılaştırdı. Bizim iyi olduğumuz alanlar hangileri? Nerede gelişmemiz gerekiyor? Bunları söyledi."

"Sebastian sadece birkaç gündür bizimle ve getireceği daha çok şey olacak. Zaten bu kısa sürede bize tüm bu faydalı bilgileri verdi. Bunu henüz aracımızı sürmeden yaptı. Yani hâlâ ondan çok şey öğrenebiliriz ve gelişebiliriz. Formula 1'de Sebastian'dan çok daha az tecrübesi olan Lance de ondan faydalanabilir. Tam tersi de olabilir çünkü Lance çok yetenekli ve hızlı bir yarış pilot. Birlikte ekibimizi daha yüksek bir seviyeye çıkarabilirler."

"Adaptasyonda sorun yapacağını düşünmüyorum. Sebastian'ın birkaç yıl Toro Rosso ile birlikte yarıştığını da unutmamalıyız. Bu, bizim takımımızın sahip olduğu büyüklükteydi ve Sebastian'ın harika bir hafızası var."

"Nasıl yarışmak istediğimiz konusunda aynı felsefeye sahibiz. Bizim için performans en önemli öncelik. Mümkün olan en hızlı araca sahip olmak için çalışıyoruz. Bu, aynı zamanda lastik değişimi yapan pit ekibi gibi diğer alanlar için de geçerli. Yarışlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz ve buna zaferler dahil. Her şey tamamen bununla ilgili. Yarış felsefelerimiz Sebastian'la %100 aynı. Bu nedenle performansımızı en iyi hale getirmek için birlikte çok iyi çalışacağız." dedi.

Aston Martin, sık sık Vettel'e "ihtiyaç duyduğu ortamı" sağlayacağından bahsediyor.

Bu ortamın ne olduğu sorusuna Szafnauer, "Ona yarışmanın yeniden eğlenceli olduğu bir ortam sunabiliriz. Formula 1'de olmak büyük bir keyif. Çoğumuz bu sebeple bu işi yapıyoruz. Geçmişte bu ortama sahiptik ve Seb de tam olarak böyle bir ortam arıyordu. Bizden en iyisini çıkaracak ve biz de ondan en iyisini elde edeceğiz."

"Seb çok meraklı. Bize soru sorup duyuyor! 'Neden bunu bu şekilde yapıyorsun? Neden farklı değil?' diyor. Sadece iki gün içinde çok fazla soru sordu. Yalnızca sorular sormuyor, aynı zamanda deneyimlerini de aktarıyor. Bu, tam da ihtiyacımız olan şey. Motivasyon veya özgüven eksikliği görmüyorum." dedi.