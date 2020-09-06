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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"

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Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"
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Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımının kendi evindeki yarışı fren sorunuyla erken bırakmasının ardından işlerin sürekli daha kötüye gittiğini söyledi.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, yarışa 13 ve 17. sıralarda başlamalarının ardından ilk bölümde ne pozisyon kazandılar, ne de pozisyon kaybettiler.

Vettel, 17. sırada yarışı götürürken ilk viraj öncesinde fren sorunu yaşayınca kaçış alanına girdi ve oradaki engellere çarptı.

Vettel'in ardından takım arkadaşı Leclerc de Parabolica'da kaza yaptı ve Ferrari, kendi evinde yarışa erken veda etmiş oldu.

 

Kazanın ardından konuşan Vettel, "Yarışın başında, arka fren çizgisinde bir sorun olduğu söylendi. İlk başta solda, ardından sağda. Ayağımı gazdan erken çekerek frenlere baskı uygulamıyordum. Ancak bir anda ilk viraj için fren yaparken, fren basıncı düştü. Sonrasında her şey çok açıktı."

"Neden sorun oldu bilmiyorum. Ancak açık olan bir şey vardı ki frenim kalmamıştı. Sonrasında 'Tanrıya şükür ilk virajdayım. Burada bir sürü kaçış alanı var' dedi. Son virajda olsaydı pek iyi olmazdı. O an yanımdaki aracı geçtim ve bir şeyler yolunda gitmiyordu."

"Ne oldu emin değilim. Bir şey görmedim ya da duymadım. Kazadan önceki turlarda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmiştik. Trafikte frenleri soğutmak zor oluyor ancak en başından beri bir şeyler yanlıştı."

"Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli olarak daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyorsunuz ancak her zaman daha kötüye gidiyor. Bu gerçekten... Sinir bozucu diyemem ancak gerçekten berbat bir şey. Bir şekilde devam etmeye çalışmaktan başka şansım yok. Şu anda pek eğlendiğimizi söyleyemem."

"Bu sene bizim için zor olacak. Gelecek sene beni artık pek ilgilendirmeyecek. Takım benden farklı bir yol seçti. Daha önce söylediğim gibi, ben sene sonuna kadar görevimi yapmaya çalışacağım. Ancak tabii ki bu şekilde pek kolay olmuyor."

"Mugello'dan önce birkaç günümüz olacak. Salı günü simülatörde çalışacağım. En azından orada araç durabilecek! Dediğim gibi, şu anda en yüksek dönemimizi yaşamıyoruz. Ancak böyle olmasını bekliyorduk. Ancak tabii ki mücadele dahi edemiyor olmamız çok kötü." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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