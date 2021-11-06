Vettel, cuma günü araçta "mutlu" hissetmiş

Sebastian Vettel, cuma günkü her iki antrenman seansında da iyi performans sergiledi ve ilk ona girmeyi başardı.

Genel anlamda pozitif bir sonuç elde eden Alman pilot, günden keyif aldığını ve şartlar zor olsa bile, sürüş yapmanın eğlenceli olduğunu belirtti.

Vettel şöyle konuştu: "Hafta sonuna gayet iyi başladık. Şartlar oldukça tozlu ve kaygandı. Buna rağmen sürüş yapmak çok keyifliydi."

"Açıkçası araç içerisinde kendimi çok mutlu hissettim ve programımız üzerinde adım adım çalıştık ve lastikler hakkında bilgiler edindik."

"Tam olarak nerede olduğumuzu söylemek zor çünkü pist sürekli gelişiyor ve gün boyunca daha da hızlandı."

"Yine de iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve ilk ona yakın olmamızı ya da ilk onda olmamızı bekliyorum."

"Her zaman olduğu gibi son bölüme kalmak için çabalayacağız. Fakat her takım gibi bizim de yapmamız ve araçtan çıkarmamız gereken daha fazla şey var."

"Cumartesi günü neler olacağını göreceğiz."

Lance Stroll ise motor değişikliği kaynaklı grid cezası nedeniyle pazar günü en geriden başlayacak ve bu yüzden yarış temposuna odaklandı.

Stroll şöyle konuştu: "Güç ünitesi değişikli kliğinden kaynaklı grid cezası nedeniyle gridin arkasından başlayacağımız için, bugün odak noktamız daha uzun sürüşler ve yarış temposuydu. Bu yüzden normalden farklı bir program izledik."

"Bence ilerlememiz cesaret vericiydi ancak bu gece aracı daha da geliştirmenin yollarını aramalıyız."

"Pist başlangıçta çok tozluydu. Bu yüzden yarınki üçüncü antrenman seansı, araç hakkında daha fazla bilgi edinmek için faydalı bir seans olacak."

"Amacımız pazar günkü savaşta iyi bir yerde olduğumuzdan emin olmak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images