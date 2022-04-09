Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti

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Alman pilot, cuma günkü ilk antrenman seansının bitimine 15 dakika kala motor sorunuyla yolda kalmış ve seansa devam edememişti.

Bu olayın ardından ikinci seansı da kaçıran Vettel'in yeni bir güç ünitesine geçeceği açıklanmıştı ve beklendiği üzere yeni üniteye geçti.

FIA tarafından bugün sabah yayınlanan belgelerde Vettel'in ikinci içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçtiği belirtildi.

Ayrıca Vettel, Alfa Romeo Valtteri Bottas gibi bu yılki ikinci egzozunu taktı.

Vettel, üçüncü antrenman seansında yaptığı büyük kaza sonrası vites kutusu değiştirdi ancak bu yıl sürücülere dört vites kutusu kullanma izni verildiği için herhangi bir ceza almayacak.