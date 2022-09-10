Vettel: "Çok yavaşız"

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Sebastian Vettel, yaz arasından bu yana ilk kez Lance Stroll'e karşı sıralama turlarında galip gelmeyi başardı. Ancak Aston Martin için, Monza'daki sıralama turları henüz ilk bölümde sona erdi.

Vettel ve Stroll sadece 17. ve 18. oldular ve arkalarında sadece iki Haas pilotu vardı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Vettel, "Aslına bakarsak, turumdan çok mutluydum ama maalesef çok yavaşız."

"İlk denememde araçta birkaç parça yerinden çıktığı için pite dönmek zorunda kaldım. Sonunda sadece bir turum vardı ve bu kesinlikle yardımcı olmadı çünkü ritmimi bozdu."

"Daha iyi bir ritim yakalasaydım, belki daha fazla risk alabilirdim. Fakat bu şekilde ne bekleyeceğimi bilemiyordum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İlk denemem daha iyi geçseydi, ikinci bölüm mümkün olabilirdi. Fakat daha ileri gitmek zor olurdu."

"Maalesef çok yavaşız. Hem düzlüklerde hem de virajlarda yavaşız, araçta yeterli yol tutuş yok. Kısacası durum en iyisi değildi."

"Cezalarla 13. başlıyoruz ancak kolay olmayacak. Şu anda arkadan başlayan sürücülerin çoğu bizden daha hızlı ve bizi kısa sürede geçecekler. Tek soru işareti kaçıncı turda geçecekleri."

"Umarım Pazar günü durum değişir ve daha hızlı oluruz. Her zaman iyimserim ve daha iyi bir gün olacağına inanırım. Öyleyse neler olacağını kim bilebilir?" dedi.

Yarıştan ne beklediği sorusuna Vettel, "Genel olarak bu hafta sonu bizim için kolay geçiyor. Bu pistte bazı nedenlerden dolayı rekabetçi değiliz. Ancak yarın yeni bir gün ve ilerleme kaydetmek için çok zorlayacağız."

"Diğerlerinin ceza alması nedeniyle bazı grid pozisyonları kazanacağız. Bu nedenle gridin ortasında başlayacağız."

"Pazar günleri genellikle daha rekabetçiyiz, bu yüzden yarın neler başarabileceğimizi göreceğiz." cevabını verdi.