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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Vettel: "Çok tuhaftı"

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Vettel: "Çok tuhaftı"
Ekleyen:
, Editör
3 Kas 2019 20:20

Sebastian Vettel, yarışın ilk turlarında yaşananların ve yarış dışı kalmasına neden olan süspansiyon probleminin tuhaf olduğunu söyledi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Sebastian Vettel, ilk turda oldukça yavaştı ve rakiplerine birer birer geçilmekten kurtulamadı.

İlk turda Lando Norris ve Daniel Ricciardo'ya dahi geçilen Vettel, arka süspansiyonunun aniden kırılmasının ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Vettel, yarış dışı kalmasının ardından verdiği demeçte sorunun ne olduğunu bilmediğini söyledi.

"Aracı sürmek gerçekten çok zordu. En başından itibaren araçta hiç yol tutuş bulamadım. Yol tutuş olmadığı için çok sayıda rakibime geçilmek durumunda kaldım."

"Bu hafta sonu uzun sürüşler yaptık ve hiçbir problemimiz yoktu. Ne olduğunu ve sorunun ne olduğunu bilmiyorum."

"Bunun, arka süspansiyonla ilgili yapısal bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi neler olduğunu inceleyip göreceğiz. Bir şeylerin doğru gitmediği çok açık."

Ferrari'den bilgi alıp almadığı sorulduğunda, "Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Başlangıçta bir yere çarpmadım. Yarışın daha başında lastiklerde sorun yaşadık. Isınmaları iki, üç tur aldı. Sonrasında lastiklerin ısısı düzeldi ancak sağa doğru dönülen virajlarda zorlanıyordum."

"Tam bu konuya adapte oldum diyordum, ki bu süspansiyon sorunu çıktı. Dediğim gibi bunun neden olduğunu bilmiyorum. Hafta sonu boyunca bolca sürüş yaptık ve aracın dayanıklılığıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadık." yanıtını verdi.

Sorunun sekizinci viraja eklenen kerble mi ilgili olduğu sorusuna Vettel, "Ona dokunmadım bile." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

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