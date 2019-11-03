Vettel: "Çok tuhaftı"
Sebastian Vettel, yarışın ilk turlarında yaşananların ve yarış dışı kalmasına neden olan süspansiyon probleminin tuhaf olduğunu söyledi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Sebastian Vettel, ilk turda oldukça yavaştı ve rakiplerine birer birer geçilmekten kurtulamadı.
İlk turda Lando Norris ve Daniel Ricciardo'ya dahi geçilen Vettel, arka süspansiyonunun aniden kırılmasının ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı.
Vettel, yarış dışı kalmasının ardından verdiği demeçte sorunun ne olduğunu bilmediğini söyledi.
"Aracı sürmek gerçekten çok zordu. En başından itibaren araçta hiç yol tutuş bulamadım. Yol tutuş olmadığı için çok sayıda rakibime geçilmek durumunda kaldım."
"Bu hafta sonu uzun sürüşler yaptık ve hiçbir problemimiz yoktu. Ne olduğunu ve sorunun ne olduğunu bilmiyorum."
"Bunun, arka süspansiyonla ilgili yapısal bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi neler olduğunu inceleyip göreceğiz. Bir şeylerin doğru gitmediği çok açık."
Ferrari'den bilgi alıp almadığı sorulduğunda, "Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Başlangıçta bir yere çarpmadım. Yarışın daha başında lastiklerde sorun yaşadık. Isınmaları iki, üç tur aldı. Sonrasında lastiklerin ısısı düzeldi ancak sağa doğru dönülen virajlarda zorlanıyordum."
"Tam bu konuya adapte oldum diyordum, ki bu süspansiyon sorunu çıktı. Dediğim gibi bunun neden olduğunu bilmiyorum. Hafta sonu boyunca bolca sürüş yaptık ve aracın dayanıklılığıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadık." yanıtını verdi.
Sorunun sekizinci viraja eklenen kerble mi ilgili olduğu sorusuna Vettel, "Ona dokunmadım bile." yanıtını verdi.
Önceki haber
Canlı anlatım: Amerika GP
Sonraki haber
Amerika GP: Bottas galip, Hamilton şampiyon, Ferrari kayıp!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Kemal Şengül
Vettel: "Çok tuhaftı"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan