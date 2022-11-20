Vettel: "Çok özel ve güzel bir gün oldu, her şey için teşekkürler"
Formula 1 kariyerindeki son yarışı 10. sırada tamamlayarak F1'e puanla veda eden Sebastian Vettel, yarışın ardından tüm destekçilerine teşekkür etti.
Alman pilot, uzun ve başarılı F1 kariyerine son noktayı bu hafta sonu koydu ve Formula 1'den emekli oldu. Dört dünya şampiyonluğu bulunan, padoktaki en yetenekli, eğlenceli ve sevilen karakterlerden birisi olan Sebastian Vettel; Abu Dabi GP'de 10. oldu ve F1'deki son yarışında puan aldı.
Yarışın ardından Jenson Button'ın mikrofonuna konuşan Alman pilot, şunları söyledi: "Birkaç puan daha alabilmek isterdim ama yarıştan zevk aldım. Yarıştan önceki ısınma süreci benim için biraz daha farklıydı ve 5 kırmızı ışık söndüğünde tamamen yarış modundaydım."
"Bugünkü yarış hakkında konuşacak olursam, elbette en iyi stratejiyi yapamadık ve bu üzücüydü çünkü Markalar Şampiyonası'nda bir sıra kazanabilirdik. Ama elbette büyük bir gündü. Gerçekten büyük bir gün, çok fazla bayrak görüyorum ve herkes gülüyor. Çok özel oldu."
"Eminim ki bunu şu an anladığımdan daha çok özleyeceğim."
"Dışarıda kalmayı tercih ettik ve lastikler aşındıkça, geriye gittik. Tek stop stratejisi yapmaya karar verdik ve bu daha yavaş stratejiydi. Aracın içindeyken geriye doğru gitmek elbette eğlenceli değil."
"Daniel'la güzel bir mücadelemiz oldu ama ona yeteri kadar yaklaşamadım. Ancak bence son birkaç turda onunla mücadele etmek güzeldi. İkimizin de puan barajının içerisinde bitirmesi de güzeldi. Yani evet, büyük bir hafta sonu oldu."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, performs donuts on the grid at the end of the race
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Söyleyecek fazla bir şeyim kalmadı. Dürüst olmak gerekirse biraz boş hissediyorum. Büyük bir hafta sonu oldu ama artık söylediklerimi sadece tekrar edebilirim. Son 2 yıl sportif anlamda belki de hayal kırıklığı yarattı ama aynı zamanda benim için çok önemliydi. Birçok şey yaşandı, birçok şeyi fark ettim."
"Bence bizim bulunduğumuz pozisyonlarda bulunmak büyük bir ayrıcalık ama bu tarz pozisyonlarda bulunmak, kendi sorumluluğunu getiriyor. Umuyorum bunu biraz da olsa diğer pilotlara geçirebilmişimdir ve onlar iyi işleri devam ettirirler."
"Söylediklerimiz ve yaptıklarımızla size ilham olabilmemiz ve bu güce sahip olduğumuzu görmek güzel."
"Bence dairelerde yarışmaktan daha büyük ve önemli şeyler var. Ancak elbette yarışmak, bizim sevdiğimiz bir tutku ve bu tutkunun üzerinden bazı önemli değerleri insanlara aktarabilirsek, bu çok güzel olur."
"Desteğiniz için teşekkürler. Mesajlar, mektuplar ve genel olarak sevginiz için teşekkürler. Bunu özleyeceğim. Kariyerim boyunca bu hep büyük bir zevk oldu. Bu yüzden teşekkürler."
"Teşekkür ederim."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage to head to the grid for the last time
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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