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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Vettel: "Çok daha fazlasını yapabilirdim"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, sarı bayraklar nedeniyle iyi bir tur atamadığını ve daha yukarılarda olma fırsatını kaçırdığını söyledi.

Vettel: "Çok daha fazlasını yapabilirdim"

Sebastian Vettel, bu hafta sonu yeni takımı Aston Martin'le ilk yarışına çıkmaya hazırlanıyor ve hem antrenmanlarda hem de sıralama turlarında ön bölümde yer almayı başaramadı.

Vettel, son turuna hazırlanırken kendisini geçen Nikita Mazepin'in ilk virajda spin atmasının ardından yavaşlamak zorunda kalmıştı. Vettel daha sonra motoru bir ara stop eden Ferrari pilotu Carlos Sainz nedeniyle 8. virajda tekrar yavaşlamak zorunda kaldı.

Vettel yarışa 18. sıradan başlayacak ve sarı bayrakları ihlal ettiği gerekçesiyle bugün hakemlerle görüşecek. Eğer suçlu bulunursa son sıraya düşecek.

Vettel, gününü şöyle yorumladı: "Açıkçası çok daha hızlı olma potansiyelimiz vardı, daha iyi bir tur atabilirdim. Tur içerisinde sarı bayraklarla karşılaştık ve bu yüzden geri dönmek biraz imkansız hale geldi. Yine de durum bu ve yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Öğrenmeye devam ediyorum, bence sıralama turları iyiydi ve sadece 1.5 tur atsam da hâlâ pozitifim."

"Önümüzde yapılması gereken çok fazla iş olduğunu biliyoruz ve elbette daha iyi bir başlangıç yapmayı umuyorduk ancak durum bu. Umarım iyi bir yarış çıkarırız ve günün neler getireceğini göreceğiz. Bence telafi edebiliriz."

Vettel, ikinci bölümü kaçırmasının kendi hatası olduğunu düşünmüyor.

"Elbette hayal kırıklığı yaratıyor. İlk denememden sonra gelişebileceğimi biliyordum, ancak ikinci denememde sarı bayraklar beni iki kez engelledi. Önce ilk virajda ve sonra tur içinde vardı. Yani hiç şansım yoktu."

"Eğer paniğe kapılırsam ya da gerçekten üzülürsem bu hiçbir şeye yaramaz. Tabii ki üzgün ve kızgınım. Nihayetinde bunu başaramamak bizim hatamız değildi ama bunu kabullenmeli ve yarışa hazırlanmak için elimizden geleni yapmalıyız."

"Olumlu tarafa baktığımızda, araç sıralama turlarında gelişim kaydetmiş görünüyordu. Testlerde başlattığımız çalışmalar doğru yönde ilerlememize yardımcı oluyor ve daha hızlı gitme potansiyeline sahibiz."

"İstediğim yerden başlamıyor olsam da, önemli olan yarınki sonuçlar. Hedefimiz her şansı en iyi şekilde kullanmak. Bakalım neler olacak."

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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