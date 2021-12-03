Vettel: "Cidde'de turu bir araya getirmek çok zor olacak"

Aston Martin pilotları, akşam, daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ancak 15. ve 16. sıralarda yer alabildiler.

Akşam araçtan yeterince memnun olmadığını söyleyen Vettel şöyle dedi: "Pist gerçekten çok hızlı ve zorlayıcı. Her şeyi doğru yapmak oldukça zor."

"Aslında bugün ritmi çok çabuk yakaladım, bu iyiydi ama akşam epey zorlandık. Bu yüzden açıkçası farklı şeylere denemeye başlıyorsunuz ve araçta hissiyatı yakalamaya çalışıyorsunuz."

"Dediğim gibi akşam biraz daha zordu fakat genel olarak eğlenceli bir pist, çok hızlı, hataya yer yok ve bu yüzden güzel bir pist diyebilirim."

"Araçtaki hissiyatıma gelirsek, karmaşıktı. Öğleden sonra çok güzeldi, kendime çok güveniyordum ama akşam o kadar da iyi değildi."

"Bu doğal bir şey çünkü sınırları biraz daha keşfediyorsunuz fakat bence araçta bizim lehimize olmayan bir yöne doğru gittik, bu yüzden bakmamız ve yarın için doğru kararı vermemiz gerekiyor. Umarım bunu yapabiliriz."

Cumartesi günü temel zorluğun ne olacağı sorusuna Vettel, "Bence bu çok açık: Her şeyi tek bir turda bir araya getirmek çok zor olacak. Burası çok uzun bir pist, çok fazla viraj yok çünkü çoğu viraj tam gaz."

"Buna rağmen sürekli çalışıyorsunuz, ara vermeye zamanınız yok. Bu da pisti oldukça zor hale getiriyor. Oldukça düzgün bir zemin var ve aynı zamanda tümsek hiç yok. Zamanlama, temiz bir tur atmak ve dediğim gibi, her şeyi o turda bir araya getirmek için son derece kritik olacak." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images