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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

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Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 15:47

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, aracın daha fazlasını yapmasının mümkün olmadığını ve kendisini "çaresiz gibi" hissettiğini söyledi.

Sebastian Vettel, gerilerde kaldığı Britanya GP'nin ardından yine aynı pistte sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi.

Vettel, 12. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Ben her zaman iyimserim. Yani kendimi elimden geldiğince sıfırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden yarın daha iyi bir gün geçirmeyi umut ediyorum. Ama sanırım şu anda, geçen hafta bulunduğumuz yerdeyiz. Yani ilerlemeyi başaramadık. Aslında pek çok şey denedik, araçta pek çok şey denedik.."

"Pozitif tarafa bakarsam, turlarımdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimde bunlardan daha kötü turlarım oldu ve daha yukarıda bitirdim. Bu açıdan hata yapmadığım için mutluyum."

Vettel, elde ettiği sonucun ardından çaresiz hissettiğini söylüyor.

"Bu hafta sonu şimdiye kadar pek çok şey denedik ve takımı, yaptığı işten ötürü övmek zorundayım. Bu hafta sonu araç içerisinde geçen haftaya kıyasla biraz daha iyi hissediyorum ancak derecelere baktığınızda siz bu farkı göremiyorsunuz. Çok çaresiz gibi hissediyorum, sanki bir duvara karşıymışım gibiyim."

"Aracımda daha fazla potansiyel olduğunu düşünmüyorum. 12 olmak ve Charles'la arada bu kadar fark olduğunu görmek beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ama dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapıyorum ve aracın bugün daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum."

"Maalesef yeterince hızlı olmadığımız için bu pozisyondayız. Önümüzdekiler tarafından açıkça mağlup edildik. Bu, kötü şansla ilgili değil. Yarın puan almak zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Neler yapabileceğimizi görelim."

"Bu sevdiğim bir pist. Geçen hafta çok fazla tur atamadım ama bunun pek fazla önemi yok. Bu, durumu değiştirmiyor. Ritim yakalamak için ne gerektiğini biliyorum. Geçen haftayla kıyaslarsak konumumuz aynı. Hiçbir şey değişmedi. Herkes zorluyor ve her şeyini veriyor."

 
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