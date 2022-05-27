Vettel: "Çalınan kulaklığımı saksıda buldum"

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Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, İspanya GP sonrası hırsızların hedefi olmuş ve hırsızlar, aracının camından Vettel'in sırt çantasını çalmıştı. Alman pilot bunun üzerine scooter'ına atladı ve hırsızların peşine düştü.

Vettel, hırsızları bulmak için kulaklıklarının GPS sinyalini takip etti fakat hırsızlar, takip edildiklerini anlayınca, bu kulaklığı bir kenara fırlatıp kaçtılar.

Sonunda Vettel, kulaklığını buldu ancak çantasını ya da çantasındaki diğer eşyaları bulamadı.

Bu hafta sonu Monako GP öncesi ilk kez bu olay hakkında konuşan Vettel, şöyle dedi: “Sabah otelden çıkış yapıyordum ve çantamı arabaya bırakmıştım."

“Çabucak içeri girip çıktım fakat döndüğümde çanta artık yoktu."

“Bir süre sonra kulaklıklarımın bu çanta içerisinde olduğunu fark ettim ve onların yerini tespit ettim. Kulaklıkları buldum ama çantayı bulamadım, bu yüzden bir tür kovalamaca değildi."

"Elbette çantayı kaybettiğim için hayal kırıklığına uğradım."

Sebastian Vettel, Aston Martin, walks the track with his team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kulaklıklarım da o çantadaydı ve onları bulduğumda bir saksının içerisindeydiler. Sanırım onu çalan kişi, takip edilebileceğini çok iyi biliyordu.”

Vettel'e hırsızları takip etmeye çalışırken kendi kişisel güvenliği için endişe duyup duymadığı sorusuna, “Çantamı istiyordum ve aklımdaki tek şey buydu." cevabını verdi.

Alman pilot, belge işlemleriyle alakalı sıkıntıların önlemek için eşyalarını bulmak istediğini fakat genel olarak çok değerli bir şeyin çalınmadığını söyledi.

"Çantanın içerisinde pek değerli bir şey yoktu."

“O sırada pasaportumun orada olup olmadığından pek emin değildim. Neyse ki başka bir çantadaydı ve bu yüzden şanslıydım."

“Fakat kimliğim, sigorta kartım ve ehliyetim çantadaydı -yani evrakları geri almak için bir sürü sıkıcı şeyle uğraşmam ve form doldurmam gerekiyor."

“Bu da çok isteyeceğim bir şey değildi."

"Neyse ki içerisinde para yoktu. İçerisinde dizim için bazı bandajlarım vardı."

“Sırt çantasını kim seçti bilmiyorum ama içerisindekiler çok önemli değildi çünkü değerli olan tek şey belki de bulunamaması için atılması gereken kulaklıklardı."

"Fakat sırt çantamı da çok severdim!"

"Oraya herhangi birisini bulup bulamayacağımı görmek için gidiyordum, bunun için scooter'ıma atladım fakat kimseyle karşılaşmadım."