Vettel: "Çalınan kulaklığımı saksıda buldum"

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, İspanya GP sonrası hırsızların hedefi olmuş ve hırsızlar, aracının camından Vettel'in sırt çantasını çalmıştı. Alman pilot bunun üzerine scooter'ına atladı ve hırsızların peşine düştü.

Vettel, hırsızları bulmak için kulaklıklarının GPS sinyalini takip etti fakat hırsızlar, takip edildiklerini anlayınca, bu kulaklığı bir kenara fırlatıp kaçtılar.

Sonunda Vettel, kulaklığını buldu ancak çantasını ya da çantasındaki diğer eşyaları bulamadı.

Bu hafta sonu Monako GP öncesi ilk kez bu olay hakkında konuşan Vettel, şöyle dedi: “Sabah otelden çıkış yapıyordum ve çantamı arabaya bırakmıştım."

“Çabucak içeri girip çıktım fakat döndüğümde çanta artık yoktu."

“Bir süre sonra kulaklıklarımın bu çanta içerisinde olduğunu fark ettim ve onların yerini tespit ettim. Kulaklıkları buldum ama çantayı bulamadım, bu yüzden bir tür kovalamaca değildi."

"Elbette çantayı kaybettiğim için hayal kırıklığına uğradım."

Sebastian Vettel, Aston Martin, walks the track with his team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images