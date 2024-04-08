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Formula 1 Japonya GP

Vettel, büyük takımların listesinde değil

Sebastian Vettel'in Formula 1'e dönüş ihtimali giderek azalıyor gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Smudo, Sebastian Vettel

Red Bull Content Pool

Vettel'in eski dostu ve Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko dört kez dünya şampiyonu Vettel'in Red Bull için seçenekler arasında yer almadığını doğruladı.

Alman pilot için Red Bull kapısı kapanmış durumda fakat kapalı olan bir başka kapı da, son günlerde adının fazlasıyla anıldığı Mercedes.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Toto Wolff, 2025 için bir aday listesi hazırladı ve bu listede Sebastian Vettel ya da Mick Schumacher yer almıyor.

Mercedes ve Red Bull, Vettel dışındaki isimlere yöneldiği, Ferrari ve McLaren'ın da boş koltuğu olmadığı için Vettel için seçenekler azalıyor.

Şu anda hiçbir üst düzey takım ona somut teklif yapma konusunda istekli görünmüyor; küçük bir takım için eşini ve çocuklarını evde bırakıp bırakmayacağı da şüpheli.

Dolayısıyla Vettel yarışmak istiyorsa, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na yer alması daha olası görünüyor. Kısa süre önce İspanya'da Porsche için test yaptı ve makul bir görüntü çizdi.

Vettel testte bir kez çakıl havuzuna girdi ancak bunun dışında hata yapmadı ve temposu mevcut sürücülere kıyasla kötü değildi. 

Bunun Porsche'ye 2024 gibi erken bir tarihte Vettel'e Le Mans'ta yarışma fırsatı vermek için yeterli olup olmayacağı ise ayrı bir konu.

Fakat Vettel'in bu yıl Le Mans kadar prestijli olmayan bir altı saatlik yarışa katılma ihtimali artıyor.

Motorsport-Total'in haberine Vettel, 2025 Le Mans 24 Saat için Porsche için ciddi bir seçenek olabilir.

Öte yandan Mercedes ve Red Bull'un değerlendirdiği isimlerin başında gelen Carlos Sainz, 2024 sonrası için Audi'den teklif aldı.

Alman üretici, Sainz'la 2024 sonrasında geçerli olacak üç yıllık bir anlaşma imzalamak istiyor ve bunu da mümkün olan en kısa sürede yapma hedefindeler.

Sebastian Vettel tests the Porsche 963

Sebastian Vettel tests the Porsche 963

Fotoğraf: Porsche Motorsport

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