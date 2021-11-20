Vettel: "Burada rekabetçi görünüyoruz"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cuma günkü güçlü temposunu sıralama turlarına da taşıdı ve son bölüme kaldı.

Sonunda 10. olsa da, bu yılki en iyi sıralama turlarından birisini geçirmiş oldu.

Vettel, son bölümde sarı bayrakların kendisini etkilediğini ama bu olmasaydı bile çok ileri gidemeyeceklerini belirtti.

Vettel şöyle dedi: "İlk turumda trafik, son turumda ise sarı bayraklar vardı. O olmasaydı ne mümkün olurdu bilmiyorum. Muhtemelen dokuzuncu veya onuncu olurduk. Büyük bir atılım yapabileceğimizi düşünmüyorum."

"Fakat sarı bayrakla bitirmek tabii ki biraz hayal kırıklığı yarattı. AlphaTauri'nin pist dışına çıkmasının ardından 15. virajda, pist üstünde çok fazla parça vardı. Eğer turu atabilseydik, ikinci bölümde attığıma çok benzer bir tur zamanı olurdu. Belki de dokuzunculuk için yeterli olmazdı."

"Yine de dediğim gibi sıralama turlarını tamamlayamamak üzücüydü. Tek sarı bayrak mı yoksa çift sarı bayrak mı vardı bilmiyorum ama pistte duran bir araç varsa, o zaman mantıken çift sarı bayrak olmalı ve çift sarı bayrak da turun iptali anlamına geliyor."

Alpine ve AlphaTauri'nin kendilerinden bir adım önde olup olmadığı sorusuna Vettel, "Evet. Dürüst olmak gerekirse son yarışlarda, özellikle tek turda bizden çok daha hızlılar. Yarışta durumu biraz telafi edebiliyoruz ancak onlarla savaşmak kolay olmayacak çünkü sonunda bizden biraz daha hızlılar. Harika bir turla Esteban'ı yakabilirdik, ama onu yenmek her hâlükârda zor olurdu. Yarın için de aynı şey geçerli. Umarım lastikler ve yarış temposu anlamında biraz daha iyi ve akıllı davranabiliriz." cevabını verdi.

Bu yılki en iyi hafta sonlarından birisini geçirdiklerini de doğrulayan Vettel, "Bu hafta sonu genel olarak rekabetçi görünüyoruz ve genel anlamda fena bir gün değildi. Sıralama turlarının ikinci bölümünde bir Red Bull'u, bir McLaren'ı ve bir Ferrari'yi geçtik, ki bu da güçlü olduğumuzu gösteriyor."

"Bu, beklenmedik bir şey çünkü genellikle onlardan çok daha yavaş oluyoruz. Bu yüzden sonuçtan tatmin olabiliriz. Ayrıca dünkü uzun sürüşlerde de durum çok iyiyi. O yüzden umarım güzel bir yarış çıkarabiliriz."

"Bu pistte geçiş yapmak kolay değil ama yine de bunun için fırsatlar var." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images