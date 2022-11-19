Vettel: "Bunların son seanslarım olduğunu bilmek tuhaf geliyor"

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Şimdiye kadar 298 yarışa çıkan ve bu süreçte 53 galibiyet elde eden Sebastian Vettel, 15 yıllık kariyerine bu hafta sonu son noktayı koyacak.

Aston Martin'le cuma günkü ilk seansı altıncı bitiren Vettel, ikinci seansta 12. en iyi zamanı yaptı.

Bir sürücü olarak 300. cuma antrenmanının ardından konuşan Vettel, her zamanki işini yaptığını ancak bunu son kez yapıyor olmanın kendisini garip hissettirdiğini söyledi.

Vettel basına yaptığı açıklamada, "Açık konuşmak gerekirse garajdan çıktıktan sonra ritim yakaladığınız ve en iyi bildiğiniz şeyi yaptığınız diğer cuma antrenmanlarına benziyordu."

Pist gün boyunca giderek hızlandı ve şartlara uyum sağlamak gerekti."

"Çoğu şeyi zaten biliyordum, hepsi tanıdık geliyordu ama bunun son cumam olduğunu bilmek biraz tuhaf hissettiriyor."

"Benim için bol turlu verimli bir gündü. Gece boyunca neler yapabileceğimizi ve yarından önce ne kadar gelişebileceğimizi göreceğiz." dedi.

Vettel'in son F1 hafta sonunu kutlamak için babası Norbert, Vettel tarafından kullanılan ilk yarış tulumunu, kaskını ve eldivenlerini garaja getirdi.

Vettel, "Bu beni 1995'e (Michael Schumacher'le tanıştığı yıl) götürdü ve aklıma bazı anılar geldi."

"Uzun zaman oldu ama bunu görmek çok güzel." dedi.