Vettel: "Bugün Formula 2 temposundaydık"

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Aston Martin, perşembe ve cuma günleri gözlerin üzerine çevrildiği takımdı çünkü aracın belli açılardan Red Bull'a benzemesini sağlayan çok sayıda güncellemeler getirmişlerdi.

Ancak bu güncellemeler pek bir etki yaratmadı ve Sebastian Vettel yarışı ancak 11. sırada tamamlarken, Lance Stroll daha da geride kaldı.

Günün ardından konuşan Vettel, puan alabilecek hızda olmadıklarını söyledi ve aynı zamanda yarışta herkesin F2 temposunda gittiğini söyledi.

Vettel şöyle dedi: "Bugün fena değildi ama araç içerisinde çok sıcaktı. 11. olduk ve maalesef puan alamadık."

"Hedefimiz bunu yapmaktı fakat bunu yapamadık çünkü 10. sıradaki Yuki ile aramızdaki fark çok büyüktü. Yine de en azından denedik..."

"Bugün sürüş yapmak zordu ve araçların genel temposu önceki günlere oranla daha kötüydü çünkü hava sıcaktı ve ve lastikler her yerde kayıyordu. Bu açıdan durum herkes için zordu."

"Tur zamanlarına bakarsanız çok yavaş gidiyorduk. Tüm yarış boyunca hepimiz Formula 2 sıralama temposundaydık."

"Yine de durumu iyi idare ettik, lastikleri bazı insanlardan daha iyi yönettik. Yine de bu, herhangi bir fark yaratmadı."

Sonrasında Vettel'e tartışmalı güncelleme sorulunca Alman pilot, "Neden tartışmalı?" diye yanıt verdi.

Red Bull'a benzediğini söylenmesi üzerine Vettel, "Kim diyor ki bunu? Sanırım Red Bull bunu söylüyor fakat onlar dışında bunu söyleyen pek kişi yok."

"Bu yeni güncelleme paketi üzerinde yapılması gereken pek çok iş olduğunu biliyoruz. Yine de bunun bizi bir anda öne taşımayacağını biliyorduk."

"Sadece bunun gelecek için daha iyi bir yön olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images