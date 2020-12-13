Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, pazar günkü yarışın ardından verdiği demeçte oldukça duygusal bir gün geçirdiğini belirtti.

Bugün son defa Ferrari’yle piste çıkan Alman pilot Sebastian Vettel yarışı takım arkadaşı Charles Leclerc’in ardında 14. olarak tamamladı.

Güvenlik Aracı piste girdiği zaman takım arkadaşıyla beraber pit yapmayan Vettel, bir noktada ilk ona girdi. Ancak geç pit stopla birlikte yine ilk onun dışına düştü ve Ferrari ile son yarışını puansız kapattı.

Vettel, yarıştan sonra Ferrari'ye takım telsizinden şarkı söyledi ve duygusal şekilde ekibe veda etti.

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Vettel, “Duygusal bir gündü. Sonuç ve yarışla ilgili söylenecek bir şey yok ama hafta sonunun başından beri küçük jestlerden, mühendislerden, mekanikerlerden, tüm bu insanlardan gerçekten keyif aldım."

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım insanlardan bazılarını gerçekten çok özleyeceğim, zor. Çok zor ve yorucu bir sezon olduğu için bitmesine açıkçası mutluyum. Bir sonrakini dört gözle bekliyorum.”

“Belirli aşamalarda yarışta zorlandım. Çoğumuz ayna stratejisinde olduğumuz için güvenlik aracı bize pek de yardımcı olmadı, bizim lehimize işlemedi. Yine de mümkün olduğunda yerimizi korumaya çalıştık.” dedi.

Çeviri: Zeynep Temel

 
Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Önceki haber

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Sonraki haber

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

Marko: "Perez, 2021 için radarımızda, karar Noel'den önce verilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez, 2021 için radarımızda, karar Noel'den önce verilecek"

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"

Son Haberler

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"
F1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!

2s
2
Formula 1

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

37 dk
3
Formula 1

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

4s
4
Formula 1

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

17 dk
5
Formula 1

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

41 dk

Son Haberler

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"
F1

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"
F1

Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu
F1

Sainz ceza almadı, McLaren üçüncülüğü korudu

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"
F1

Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"

Albon: "Birkaç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"
F1

Albon: "Birkaç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
7s

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.