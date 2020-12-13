Vettel: "Bugün duygusal bir gündü"

Bugün son defa Ferrari’yle piste çıkan Alman pilot Sebastian Vettel yarışı takım arkadaşı Charles Leclerc’in ardında 14. olarak tamamladı.

Güvenlik Aracı piste girdiği zaman takım arkadaşıyla beraber pit yapmayan Vettel, bir noktada ilk ona girdi. Ancak geç pit stopla birlikte yine ilk onun dışına düştü ve Ferrari ile son yarışını puansız kapattı.

Vettel, yarıştan sonra Ferrari'ye takım telsizinden şarkı söyledi ve duygusal şekilde ekibe veda etti.

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Vettel, “Duygusal bir gündü. Sonuç ve yarışla ilgili söylenecek bir şey yok ama hafta sonunun başından beri küçük jestlerden, mühendislerden, mekanikerlerden, tüm bu insanlardan gerçekten keyif aldım."

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım insanlardan bazılarını gerçekten çok özleyeceğim, zor. Çok zor ve yorucu bir sezon olduğu için bitmesine açıkçası mutluyum. Bir sonrakini dört gözle bekliyorum.”

“Belirli aşamalarda yarışta zorlandım. Çoğumuz ayna stratejisinde olduğumuz için güvenlik aracı bize pek de yardımcı olmadı, bizim lehimize işlemedi. Yine de mümkün olduğunda yerimizi korumaya çalıştık.” dedi.

Çeviri: Zeynep Temel