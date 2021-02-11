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Formula 1 / Son dakika

Vettel, bu zorlu yılda F1’i ‘’personelini ihmal etmemesi’ için uyarıyor

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Vettel, bu zorlu yılda F1’i ‘’personelini ihmal etmemesi’ için uyarıyor

Sebastian Vettel, spordaki rekor kırıcı 23 yarışlık takvimle birlikte, Formula 1’i ‘’dahil olan bütün insanları ihmal etmemesi’’ konusunda uyarıyor.

Geçen sene F1, global COVID-19 pandemisinin yarattığı zorluklarla başarılı bir şekilde mücadele ederek 17 yarışlık sezonu sadece 24 hafta içerisinde tamamladı.

Takımlara, geçen sezon öngörülemeyen koşullar dolayısıyla gerçekleştirilen üç hafta art arda yarışların bu sezon gerçekleştirilmeyeceği konusunda güvence verildi.

Bu yılın takvimde yedi hafta içinde altı yarış gerçekleştirilecek, bu da takımların üst üste üç hafta yarıştırılacak olması demek.

Takvimin belirlenmesinden önce konuşan Vettel, F1’i; takvimi belirlerken ’’dahil olan bütün kişileri dikkate alması’’ yönünde teşvik etti.

Vettel, "Önümüzde şu ana kadarki en uzun takvimimiz var ve bu sene nasıl bir yaklaşım izleyeceğimizden emin değilim. Bence, kesinlikle, dahil olan insanları da düşündüğümüzden emin olmalıyız.’’

‘’Pilotlar bu durumda şanslı. Görüldüğü üzere, talepler bazen çok yüksek olabiliyor fakat çalışma saati olarak bakıldığında, bir hafta sonu boyunca bizden daha çok çalışan bir sürü insan olduğunu düşünüyorum.’’

‘’Bu yüzden umuyorum ve istiyorum ki geçen seneden öğreniriz, sadece ilerlediğimiz için mutlu olmayız ve aynı şeyleri yapmaya devam etmeyiz çünkü bir çok kişi ve aileleri için zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum.’’ dedi.

Bu yıl, yazdan önce 19 haftada 11 yarış ve yazdan sonra 16 haftada 12 yarış yapılması planlanıyor. Ve bu dengesiz takvim, durumu kötü etkileyecek gibi görünüyor.

Rusya, Singapur ve Japonya üçlü yarışları yaklaşık 16.000 mil uzunluğunda olacak ve bir hafta aradan sonra ise ABD, Meksika ve Brezilya yarışlarını içeren Amerika üçlü yarışları başlayacak.

Geçen sezon yaşanan ‘’özel koşullar’’ dolayısıyla üçlü yarışları kabullenen Vettel, bu sezonki planlama için çağrısını tekrarladı.

Ferrari’de geçirdiği altı sezonun ardından Aston Martin’de yeni bir başlangıç yapacak olan Vettel, ’’Açıkça, durumla göz önüne alındığında bir sezon geçirebilmek harikaydı.’’

‘’Ancak, bence her şeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu sene yapılacak olan planlamada çok tedbirli olmalıyız.’' diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

Çeviri: Betim Aker

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