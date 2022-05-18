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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Vettel: "Bu yıl İspanya yarışı farklı olacak"

Aston Martin'in dört kez dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel, İspanya GP'nin yeni araçlarla farklı olacağına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Bu yıl İspanya yarışı farklı olacak"
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Aston Martin bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'ye yeni güncellemelerle geliyor ve bu açıdan kendileri için bir tür dönüm noktası olacak.

Takım, AMR22B adı verilen güncellenmiş yeni araçtan İspanya GP için iki tane getirmeye çalışsa da, parçalar zamanında yetişmediği için tek araca sahip olacak gibi görünüyorlar.

Takım bugün yayınlanan İspanya GP ön incelemesinde güncelleme hakkında herhangi bir bilgiye vermedi ancak Sebastian Vettel ve Lance Stroll, hafta sonuna dair görüşlerini paylaştılar.

Vettel şöyle konuştu: "Barselona, 2022 araçlarının karakteristik özellerinin ortaya çıkacağı bir pist olacak."

"Düşük hızlı virajlar fiziksel açıdan büyük bir zorluk olacak, daha hızlı virajlar ise cesarete ve zemin etkisine olan güvene bağlı olacak."

"Bu pistte geçiş yapmak genellikle zordu fakat bu araçlar, tekerlek tekerleğe mücadelelerde daha iyi olduklarını gösterdiler. Bu yüzden geçmişe oranla daha farklı bir yarış olacağı görüşündeyim."

Stroll ise nasıl bir hafta sonu olacağını merak ediyor.

"Bence Barselona, zemin etkili araçların yüksek hızlı bölümlerde, özellikle de üçüncü virajda ne kadar iyi olduğunu görmek adına harika bir pist pist olacak."

"Bu açıdan taraftarları bazı harika araç üstü görüntüleri beklediğini düşünüyorum."

"Bu yılın başında burada yaptığımız test sayesinde herkesin şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi görme fırsatı olacak. Çünkü bu araçlar birer prototip gibiler ve sürekli olarak gelişiyorlar."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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