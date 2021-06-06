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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Vettel: “Bu sonucu beklemiyorduk!”

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Aston Martin Sebastian Vettel, Azerbaycan Grand Prix’sinde yeni takımıyla ilk kez podyumda çıktı ve bu haftanın başında böyle bir sonuç kazanmayı beklemediklerini söyledi.

Vettel: “Bu sonucu beklemiyorduk!”

4 kez dünya şampiyonu Vettel, 2021 sezonuna yepyeni bir takımda zor bir başlangıcın yaptı. Birçok kişi Vettel’in bu düşük formunu eleştirmiş ve yarışlara bir yıl ara vermesi gerektiğini söylemişti. Fakat Vettel, Monako’yla birlikte üst üste iki güçlü hafta sonu geçirerek, bu eleştirileri haksız çıkarmaya devam ediyor.

Yarışa 11. sıradan başlayan Vettel, 2020 Türkiye Grand Prix’si ardından ilk kez podyuma çıkmış oldu. Aynı zamanda da Aston Martin'e şu ana kadarki en iyi sonucu getirdi.

Alman pilot heyecanlı yarışın ardından şöyle konuştu: “Geç pit stratejisini uygulamak için iyi bir tempoya sahiptim, en azından Yuki'nin önüne geçmek için yeterli oldu ve sonra açıkçası yeniden start almak benim için harika oldu, iki pozisyon kazandım.” 

“Lastiklerimiz daha yeniydi, bu da sanırım daha sonra lastiklerin ısınmasına yardımcı oldu. Yani evet, harika bir gündü. Şu an mutluluktan uçuyorum.”

“Tabii ki bir podyuma çıkmak harika. Buraya geldiğimizde bunu beklemiyorduk. Ancak zaten cuma günü, iyi sonuçlar elde edemesek de araç iyi hissettirdi. Oldukça rahatlamıştım.”

“Dün tam olarak istediğimizi yapamadık ama bugün daha da iyisini yaptık.”

“Bence stratejik açıdan pite daha geç girmek her zaman daha iyidir. Yeni lastik kesinlikle işimize yaradı çünkü diğer pilotlar sıralama turlarında bu lastiklerle birkaç tur attı. Bu durum, pite daha geç girmemize izin verdi."

“Tempomuza ek alarak lastikleri iyi korumamız bizim için bu yarışın anahtar noktası oldu. Bence yarışta araç iyi hissettirdi ve ilerlemeye ve yükselmeye devam etmemizdeki en önemli etkendi."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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