Vettel: "Bu sonuç bizim için zafer gibi"

Haberi dinle

Sebastian Vettel, iyi bir start almasının ardından ilk ona yükseldi ve sonrasında kuru zemin lastiklerine geçen ilk isimlerden birisiydi.

Bunun da yardımıyla damalı bayrağı sekizinci sırada gören Alman pilot, bu yılki ilk puanlarını aldı ve Aston Martin'in puan hasretine son verdi.

Yarışın ardından konuşan Vettel, sekizinciliğin Aston Martin için "galibiyet gibi" olduğunu söyledi.

Vettel, "Bugün takım harika bir iş çıkardı. Sekizinci olmak adına karşımıza çıkan tüm fırsatları kullandık. Bu, sıkı şekilde çalışan takım için harika bir sonuç."

"Sekizinci sıra bizim için bir zafer gibi. Şu noktada yeterince hızlı olmadığımızı biliyoruz. Hatta hemen hemen gridin en gerisindeyiz. Fakat bugün çok iyi bir iş çıkardık. Hafta sonu şartlar da bize yardımcı oldu ama bu durumdan en iyi şekilde faydalanmayı başardık."

"Bence takım, kuru zemin lastikleri için doğru anı seçerek harika bir iş çıkardı. Diğerleri bizim yaptığımız şeyi kopyaladılar. Bu yüzden bir veya iki tur önce pite girdiğim için mutluyum."

"Yani evet gerçekten iyiydi. Son bölümde Charles'ı arkamda tutmaya çalışsam da bunu yapmanın yolu yoktu. Sonunda üç ya da dört saniye daha hızlıydı. Bize yarıştan önce bitime dört tur kala bir Ferrari ile savaşacağımızı söyleseydiniz, bunu kabul ederdim!"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Genel anlamda keyif aldığım bir yarıştı. Elbette sekizinci sıradayız ve bu, kazanmak kadar zevkli değil. Fakat geçmişte podyuma çıktığım ama kötü yarışlar çıkardığım pek çok yarışa katıldım. Bu yüzden mutluyum."

"Bu, tabi ki çok önemli bir sonuç. Siz de söylediniz bunu başarmak kolay değil, böyle bir noktadayken k**nızı yırtmanız gerekiyor. Bu yüzden takım için iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Takım adına mutluyum, her iki araçla da puan almak harika."

"Bu hafta sonu performans anlamında bir çalışma yapmasak da, direksiyon hissiyatıyla ilgili sorunu biraz geliştirmeyi başardık. Bence aracımızın sürüşü hâlâ çok zor. Düzlüklerde giderken bile dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat bu, bugünkü sonucu daha keyifli ve tatlı kılıyor." dedi.

Vettel, Miami'de daha iyi olmalarını umuyor.

"Bence bu hafta sonu soğuk ve yağışlı hava bize biraz yardımcı oldu ancak yine de puan kazanmak için her fırsatı kullanmamız gerekiyordu. Bunu en uygun strateji sayesinde yaptık."

"Hızımız harika olmasa bile lastik aşınmasını kontrol altında tuttuk ve iki araçla da puan kazandık. Şimdi Miami'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım orada iyi olabiliriz."