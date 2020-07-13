Vettel: "Bu olayı arkamızda bırakabilecek kadar olgunuz"

Leclerc, ilk turda frenleme esnasında Vettel'e çarpmış ve her iki Ferrari sürücüsü de Red Bull Ring'de yarış dışı kalmıştı.

Vettel ve Leclerc arasında son dört yarışta ikinci kez temas yaşandı ve son olarak geçen yılki Brezilya GP'de yine ikisini birden yarış dışı kalmaya zorlayacak bir temas yaşanmıştı.

Leclerc, olayda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etti. Ancak Ferrari patronu Mattia Binotto kimseyi suçlamak istemedi. Çünkü Binotto, zaten zor zamanlardan geçtiklerini ve araca odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Olayın ardından Leclerc ile yaptığı görüşmeler hakkında konuşan Vettel, bu olayı arkalarında bırakacaklarından şüphesi olmadığını belirtti.

"Sorun değil, sanırım ikimiz de yeterince olgunuz. Bunu arkamızda bırakıp devam edeceğiz."

"Açıkçası ikimiz için de kötü bir hafta sonuydu. Zaten zor geçiyordu ve şimdi her iki araçla da yarış dışı kalmak acı verici oldu."

"Geçen hafta sonunun ardından bu şekilde bitmesi elbette zordu, ama ben her zaman iyimserim."

"İyi haber şu ki, önümüzdeki hafta bir başka yarışa daha katılacağız, bu yüzden araca geri dönmek için çok fazla beklemek zorunda değilim. Umarım Macaristan bizim için daha iyi bir yer olur."

Ferrari, temas sonrası SF1000 için hazırladığı güncellemeleri de -yarış mesafesinde- test edemedi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Ferrari şimdi şampiyonada beşinci sırada.

Vettel, "Bu şeyler maalesef olabiliyor. Hangi yönden bakarsanız bakın, ikimiz için de acı verici. Elbette hiç kimsenin niyeti bu değildi ve hem bizim hem de takım için çok zor bir gün."

"Ama çok fazla sarsılmadığımızdan emin olmalıyız, böylece ayakta durmak o kadar da zor olmaz." dedi.