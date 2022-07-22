Vettel: "Bu araçla geçmişi hissediyorsunuz"

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Aston Martin takımı, bu hafta sonu Fransa Grand Prix'sinde 100. yıl dönümü kutluyor ve önemli etkinliğin şerefine Sebastian Vettel, perşembe günü 1922 Aston Martin TT1 ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı.

Aston Martin markasının bu ilk yarış aracı, bir zamanlar "Yeşil Bezelye" olarak adlandırılıyordu ve 15 Temmuz 1922'de hem TT1 hem de TT2, Strasbourg'daki yarışta yer aldı. Katılımcıların her biri, 13,38 km'lik pistte, 60 turu tamamlamalıydı ve toplam mesafe 800 km'yi aştığından, günümüz standartlarına göre daha çok bir dayanıklılık yarışı gibiydi. Bu tarihi yarışın galibi 6 Saat 17 dakika 17 saniye ile FIAT 804 oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Fakat Aston Martin araçları bitiş çizgisine ulaşamadı. En iyi araç 44 tur tur atabildi ve motor sorunuyla yarış dışı kaldı.

Sebastian Vettel bu tarihi araçlardan birisinin direksiyonuna geçerken, aynı zamanda o döneme uygun bir takım elbise de giydi.

Vettel, "Tam 100 yıl önce Fransa Grand Prix'sine katılan bir aracı sürüyor olmak, kendi adıma gurur verici." "Bu araç, Aston Martin'in tarihinde özel bir yere sahip ve bu aracın direksiyonuna geçtiğinizde, kelimenin tam anlamıyla yüz yıllık tüm geçmişini hissediyorsunuz." "Bu hafta sonu bu aracı buraya getirmemiz harika." dedi. Araç 55 beygir güce sahip olan 1486 cc'lik bir motora sahip. İlginç şekilde araç sadece 758 kg ve azami hızı 140 km/s'nin biraz altında.

Sebastian Vettel, Aston Martin, prepares to drive the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 1 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, prepares to drive the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922, talks to owner Robert Murray 2 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, prepares to drive the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 3 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 4 / 13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 5 / 13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 6 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 7 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 8 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 9 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 10 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922 11 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, poses with the Aston Martin AMR22 and 1922 Grean Pea TT1 12 / 13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, poses with the Aston Martin AMR22 and 1922 Grean Pea TT1 13 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images