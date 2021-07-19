Vettel, Britanya GP'nin ardından tribünlerdeki çöplerin toplanmasına yardım etti
Sebastian Vettel, Britanya GP kendisi adına kötü geçse bile evine dönmek yerine yarış sonunda tribünlere giderek yerlerdeki çöpleri topladı.
Britanya GP hafta sonu Vettel için aslında iyi başlamıştı ve Alman pilot, pazar günkü yarışa sekizinci sıradan start aldı.
Fakat ikinci startın ardından spin atan Alman pilot, puan barajının dışına düştü ve son bölümde yarıştan çekildi.
Buna karşılık Alman pilot, yarışın ardından bazı pilotlar gibi çantasını toplayıp doğrudan eve gitmek yerine küçük bir jest yaptı.
Alman pilot, her zamanki röportajlarını verdi ve daha sonra tribünlerin boşalmasını bekledi.
Pistteki taraftarların ayrılmasının ardından Vettel, büyük bir sorumluluk alarak tribünlere gitti ve tribünlerdeki çöplerin toplanmasına yardım etti.
Çalışanlara yardım eden Vettel, aynı zamanda kötü biten yarışın hayal kırıklığını da bu şekilde üzerinden atmış oldu.
Sebastian Vettel, Aston Martin
Photo by: Aston Martin Racing
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