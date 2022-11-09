Vettel: "Brezilya'da araçtan en iyisini çıkarmalıyız"
Sebastian Vettel, bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP'de araçtan maksimumu almayı ve iyi bir hafta sonu geçirmeyi umut ediyor.
Aston Martin, son yarışlardaki geri dönüşünün ardından şampiyonada Alfa Romeo ile arasındaki farkı kapattı ve iki ekip arasında 4 puan kaldı.
Bitime sadece iki yarış var ve Sebastian Vettel, Brezilya da dahil olmak üzere kalan iki yarışta iyi performans almalarını umuyor.
Vettel, "Brezilya ile ilgili inanılmaz anılarım var. 2012'de orada çok dramatik şekilde şampiyon olmuştum."
"Bu ikonik pistte son kez yarışmak harika olacak. Meksika'da iyi bir performans gösterememiş olsak da, son zamanlarda genel olarak formumuz çok iyi."
"Takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ile sıkı bir mücadele içindeyiz ve bu son iki yarışta aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmak için elimizden geleni yapacağız."
"Kolay bir görev olmasa da bunun için hazırız." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lance Stroll ise "önemli puanlar" kazanma hedefi koymuş durumda.
Stroll, "Interlagos hareketli bir atmosferi olan harika bir pist. Eski tarz ve doğru yaptığınız takdirde sizi ödüllendiren pek çok virajı var."
"Bu hafta sonu aracımızdan en iyi verimi alabilirsek, özellikle Sprint ile iki fırsatımız olacağından, bazı önemli puanlar alabiliriz."
"Ayrıca burada geçiş yapmak mümkün, bu da bizi daha güçlü bir konuma getirecek." dedi.
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