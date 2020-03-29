Vettel: “Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım”
Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, Formula 1’de başardıklarından gurur duyduğunu söyledi.
Bir soru-cevap etkinliğinde taraftarların sorularını cevaplayan Vettel, F1 kariyeri boyunca elde ettiği 4 şampiyonluk, 53 galibiyet, 120 podyum ve 57 pole pozisyonuna sahip olduğu için şanslı olduğunu söyledi.
Kendisinin genç haline ne söylemek istediği sorulduğunda Vettel, “Ona herhangi bir tavsiye vermek istemiyorum, bence her şeyin bir sebebi vardır. Böyle bir kariyere sahip olduğum için çok şanslıyım ve buna ulaşmak için herhangi bir kestirme yol istemezdim. Zorlu zamanların üstesinden gelmek sizi daha güçlü hale getiren fırsatlardır.” dedi.
En sevdiği kask tasarımı sorulduğunda Alman sürücü, “Bilmiyorum. Kariyerim boyunca birçok kask tasarımı kullandım. Özellikle sevdiğim bir tasarım var mı bilmiyorum. Şu an kullandığımı gerçekten seviyorum ve bundaki tasarımı, Şahlanan At’ı, Ferrari logosunu ayrıntılı şekilde değiştirmeyi seviyorum.” dedi.
Bir taraftardan aldığı en güzel hediye sorulduğunda ise, “Bilmiyorum, bir diğerinden daha güzel olan bir hediye olduğunu düşünmüyorum. İnsanların beni düşünmeleri, bana mektup göndermeleri, beni mutlu etmek istemelerini çok takdir ediyorum. Bu hediyeleri, mektupları almayı seviyorum ve pistteyken akşamları tüm mesajları okuyorum.”
“Evet, bence bunlar güzel jestler ve birilerinin sizi düşündüğünü bilmek güzel. Bana ilham kaynağı olan bazı mektuplar vardı ve bunlar için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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