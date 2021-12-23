Vettel, Bottas için hem üzgün hem mutlu

Bu yıl Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen emekli olurken, yeni sezonda onun yerini Valtteri Bottas alacak.

Kariyerine Williams'ta başlayan ve 2017'de Mercedes'e geçen Bottas, geride kalan beş sene içerisinde Alman ekipte yarıştı.

Yeni sezonda Alfa Romeo'ya geçecek Bottas'ın burada "lider sürücü" olacağı zaten duyuruldu. Ayrıca kariyerinde ilk kez "çok yıllık" bir anlaşma yaptı.

Blick gazetesine konuşan Sebastian Vettel'e de Bottas'ın durumu soruldu.

Vettel, bu konuda şöyle dedi: "Mercedes'ten ayrılmasının üzüntü verici olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat belki de 2022'deki yeni düzenlemeler hem Alfa Romeo'ya hem de ona uyabilir. Bu değişikliklerle grid daha dengeli hale gelirse, onun da daha fazla şansı olacak."

"Valtteri'nin en samimi ve dürüst sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önemlisi, Bottas bence griddeki en hızlı sürücülerden birisi."

"Onun Alfa Romeo'da eskisine kıyasla daha merkezi bir rol oynayabileceği için mutluyum. Bottas'ın Hamilton'ın yanında geçirdiği beş yıl, kesinlikle en kolayı değildi. Fakat Mercedes'te ona her zaman adil davranıldığından da eminim."

Vettel'den hakkında yorum yapması istenen bir diğer isim de Mick Schumacher'di.

Mick konusunda Vettel, "Mick'in griddeki en kötü araçla iyi bir iş yaptığın düşünüyorum. Ayrıca takım arkadaşı Mazepin'i kolaylıkla geride bırakarak, asıl görevini de yerine getirmiş oldu." dedi.

Mick'in çok fazla kaza yaptığının söylenmesi üzerine Vettel, "İlk yılınızda çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. 2022'de yeteneğine uygun, daha iyi bir araç almasını diliyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images