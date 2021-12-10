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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Vettel: "Bizim için zor bir hafta sonu olacak"

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Aston Martin F1 pilotu Sebastian Vettel, 2021 F1 sezonunun son hafta sonunun kendileri için zorlu geçeceğini düşünüyor.

Vettel: "Bizim için zor bir hafta sonu olacak"

2021 Abu Dhabi GP öncesinde, Yas Marina Pisti'nde büyük değişikliklere gidildi. Son yıllarda pek de heyecan verici yarışlara ev sahipliği yapamayan Yas Marina Pisti'nde yapılan değişikliklerle birlikte pist hızlandı. 

Pistin yavaş virajlarından bazılarında önemli değişiklikler yapıldı ve pist, neredeyse 15 saniye kadar hızlanmış durumda. Pistin daha hızlı olmasıyla birlikte, geçiş yapmanın kolaylaştırılması hedefleniyor. 

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Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, pistte yapılan değişikleri beğendiğini ve yeni değişikliklerle birlikte pistin daha keyifli olduğunu belirtmişti. Vettel, Hamilton'la hemfikir. Alman pilot, özellikle de 9. virajı beğenmiş.  

Pistteki değişiklikler hakkında konuşan Vettel, "Değişiklikler güzel, beğendim. Bu değişiklikler pisti çok daha hızlı yapıyorlar yani daha heyecan vericiler."

"Bence bu değişikliklerle birlikte garip virajlardan bazıları kayboldu ve onların yerlerini yeni virajlar aldı. Özellikle eğimli 9. viraj oldukça eğlenceli. Hâlâ virajları biraz öğreniyoruz ama eğlenceli duruyorlar." dedi. 

Vettel, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında spin atmıştı. Alman pilot, takımların uzun sürüşlere odaklandığı ikinci antrenman seansında ise sadece 14. olabildi. Sezonun ikinci yarısında 13 puan toplayabilen Vettel, kendilerini zor bir hafta sonunun beklediğini düşünüyor. 

Hafta sonunun nasıl geçeceği hakkında konuşan Vettel, "Göreceğiz. Maalesef mucize yaşanmasını bekleyemeyiz ancak göreceğiz. Bizim için zor bir hafta sonu olacak."

"Bugün gerçekleştirilen seanslarda 10 ve 14. olduk. Bence ortada bir yerlerdeyiz. Bu noktadan gelişmeye çalışacağız. Umarım yarın daha iyi bir gün geçirebilir ve iyi bir sıralama seansı geçirebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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