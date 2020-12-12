Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarında 1:36.631 yaptı ve 13. en iyi dereceyi yaparak ikinci bölümde elendi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yine son bölüme kalmayı başardı ve Alman pilotu bir kez daha mağlup etti.

Bu hafta sonu son kez Ferrari ile piste çıkan Vettel, nihayet sona geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

"Açıkçası zor bir seans oldu. Son denememde, bir öncekine kıyasla derecemi geliştirmeyi başardım ama beklediğim kadar büyük oldu."

"Yine de oldukça mutluyum. Tur bana oldukça kötüymüş gibi gelmedi.."

"Doğrusu yarış bizim için gerçekten sancılı geçecek. Ama -neyse ki- sonuncusu olacak..."

"Yarın damalı bayrağı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon o kadar kötüydü ki, biteceğine gerçekten çok seviniyorum."

"Şahsen bugünkü performansımdan memnunum, iyi turlar attığı mı düşünüyorum. Daha fazlasını beklemiyordum, bu yüzden oldukça iyiydi."

"Bulunduğumuz yer tabii ki kötü, ama kendimden memnunum."

"Aracın limitlerine ulaştım ve daha fazlasını yapmaya çalıştığımda durum yeterince iyi değildi. Daha fazlasını çıkaramazdım, belki 0.1 saniye daha iyi olabilirdi ama daha fazlası olmazdı."

"Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yarın özellikle padoktaki çocuklarla birlikte oldukça duygusal bir yarış olacak."

"Benim için gerçekten duygusal bir hafta sonu. Ama sezon bittiği için de bir o kadar mutluyum ve rahatladım."