Vettel: "Birlikte yarıştığım en iyi iki pilot Hamilton ve Schumacher"

Formula 1'deki ilk yarışına 2007 yılında çıkan Vettel, hepsi de birçok kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton ve Alonso ile birlikte F1'in en önemli isimlerinden biri haline geldi.

talkSPORT'un sorularını yanıtlayan Vettel, ilk olarak geçmişteki ve günümüzdeki çeşitli pilotlar için aklına gelen bir kelimeyi açıkladı.

Hamilton "G.O.A.T" [tüm zamanların en iyisi] etiketini alırken, Schumacher için "kahraman", Alonso için "hırs" ve 2024'te üst üste dördüncü şampiyonluğunu kovalayan son üç Dünya Şampiyonu Max Verstappen için "yetenek" dedi.

Ferrari'nin eski takım arkadaşları Charles Leclerc ve Kimi Raikkonen'e gelince, Vettel Leclerc için "yetenek" derken, Raikkonen için "badminton" dedi.

Tek kelimelik bölüm tamamlandığında, Vettel biraz daha genişleme özgürlüğüne sahip oldu ve kendisine ilk olarak yarıştığı en iyi sürücüyü ve nedenini söylemesi istendi.

"Michael ve Lewis diyebilirim."

"Neden mi? Çünkü rakamlar her şeyi anlatıyor."

"Ama Michael benim kahramanımdı ve Lewis de istatistikler açısından en iyisi."

"En zorlu rakibini" söylemesi istendiğinde ise Vettel, 2010 ve 2012 şampiyonlukları için mücadele eden ve Vettel'in İspanyol'a karşı sırasıyla dört ve üç puan farkla kazandığı Alonso'yu seçti.

"Kariyerim boyunca Fernando ile yakın şampiyonluklar ve yakın mücadeleler yaşadım ve genel olarak her zaman iyi performans sergileyen, çok rekabetçi bir sürücü."

"Ve evet, sanırım karşılaştığım en zorlu rakip oydu."

Vettel'i en çok hangi sürücünün kendisini "şaşırttığı" sorusuna gelince, "Hepsini hatırlamak zor ama bence Max,"

"Gride ilk katıldığı zamanki becerisi, bunu nasıl parlatabildiği ve bugün olduğu seviyede sürüşü." yanıtını verdi.