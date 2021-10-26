Vettel: "Birkaç tur daha olsa Tsunoda'yı zorlayabilirdim"

Sebastian Vettel, motor cezası nedeniyle 18. sıradan başladığı yarışta, güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi ve son bölümde puan barajına yaklaştı.

Kimi Raikkonen'in spin atmasıyla 10. sırayı eline geçiren Vettel, bir tur daha olsaydı, dokuzuncu sıradaki Yuki Tsunoda'yı da geçebileceğini düşünüyor.

Alman pilot, "Açıkçası bir puan almak güzeldi. Bu yüzden mutluyum. Seçtiğimiz stratejiden de memnunum. Sonunda en yeni lastiklere sahip olmamıza ve puanlar için insanları geçmeyi başarmamıza yardım etti."

"İlk bölümde normalden daha uzun süre pistte kaldık ve sonunda lastik avantajına sahip olduk. Belki birkaç tur daha olsa Yuki'yi de zorladık."

"Açıkçası sadece bir puan aldık ama bunun için çok fazla savaştık. Elbette daha iyisini yapmamız gereken bazı yerler var ama genel olarak stratejimiz bugün işe yaradı çünkü son derece önemli olduğu son bölümde yeni lastiğimiz vardı."

Vettel, takımın stratejisinden de memnun olduğunu belirtti.

"Herkesin erkenden pite girdiğini gördüğümde çok mutlu oldum çünkü daha uzun süre gitme fırsatımız olduğunu biliyordum. Sonunda işe yaradı. Bence tek dezavantaj, Ferrari ve McLaren pilotlarına geçilirken kaybettiğimiz zamandı. Çok fazla vakit kaybettik, altı saniyeye yakındı. Bu da son bölümde bize yardımcı olmadı. Bir puan aldık ve birkaç tur daha olsa belki iki olurdu. Fakat çok geriden iyi bir yükseliş gerçekleştirdik."

"Dediğim gibi, pite giren araçlar bizi geçtiği anda çok şey kaybettik. Ondan sonrası ise iyiydi. Genel olarak önümüz açıkken çok iyi bir tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Vettel, George Russell'la oldukça keyifli bir savaşa girişti ve İngiliz pilota, bu yılki en iyi geçişlerden birini yaptı.

Bu konuda Vettel, "George ile yarışmayı seviyorum. Bu yıl ilk kez değildi ve mücadelede her zaman adil davrandı. Çok eğlenceliydi, bundan epey keyif aldım." dedi.

Vettel, Aston Martin'in iyi performansı sorulduğunda, "Cuma günü biraz daha yarış hazırlığı yaptık ama bunun fark yarattığını sanmıyorum. Lastik anlamında zor bir yarıştı ve bence bu, göreceli olarak performansımıza yardım etti. Yani lastikler, yüksek sıcaklık ve rüzgar, en kolay kombinasyon olmasa bile bugün biraz daha rekabetçi olmamıza yardım etti." dedi.

George Russell, Williams FW43B, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images