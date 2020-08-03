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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Birkaç tur daha olsa lastiğim patlardı"

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Vettel: "Birkaç tur daha olsa lastiğim patlardı"
Ekleyen:
, Editör
3 Ağu 2020 17:08

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, Britanya GP sonrası lastiklerinin durumu hakkında konuştular.

Britanya Grand Prix'sinin son turlarında, önce Valtteri Bottas, sonra Carlos Sainz ve ardından da Lewis Hamilton lastik patlatmıştı.

Charles Leclerc bu sayede üçüncü olup podyuma çıkarken, Sebastian Vettel de bir puan aldı.

Leclerc, Bottas'ın lastiğinin patlamasının ardından yavaşladığını kabul etmişti. Ancak Yarıştan sonra verdiği yeni demeçte, lastiklerinde herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Monakolu pilot, "Dürüst olmak gerekirse, benim tarafımda sorun yoktu. Pistte tamamen yalnızdım. Yani önümde kimse yoktu, bu sayede lastiklerimi oldukça iyi idare edebiliyordum."

"Yani hayır, benim tarafımda çok fazla korkmadım. Ama takım radyosundan bana üç kişinin lastik patlattığı söylendiğinde herhangi bir risk almamak adına yavaşladım." dedi.

Ancak Vettel, birkaç tur daha olsaydı, lastik patlatacağını söyledi.

"Evet, herhangi bir titreşim ya da işaret yoktu, ama aracı kapalı parka çektiğim zaman lastikte oldukça büyük bir kesik olduğunu görebiliyordum, bu yüzden şanslıydım. Muhtemelen birkaç tur içinde patlayabilirdi."

"Kesiğin ne kadar süredir var olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bazılarını gafil avladı ve diğerleri daha şanslıydı."

 
Hamilton, lastiğin pist üstündeki parçadan patladığını düşünüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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