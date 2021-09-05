Vettel: “Birçok risk aldık ancak bu sonuç vermedi”

Zandvoort’ta 17. sıradan start alan Vettel, 4 pozisyon kazandı ve 13. olarak finiş gördü. Yarışın son bölümünde spin atarak bariyerlere çarpmaya oldukça yaklaşan Alman pilot, aracı piste döndürmeyi başardı.

Yarışın ardından verdiği demeçte Vettel, geçiş yapmanın oldukça zor olduğu Zandvoort’ta kötü bir sıralama seansı geçirmelerinin bedelini yarışta ödediklerini söylerken aldıkları risklerin sonuç vermediğini de belirtti.

“Bence epey geriden başladığınız günlerden biriydi ve çok fazla risk aldık, ben de diğerlerini geçmeye çalışarak çok fazla risk aldım ancak bu sonuç vermedi."

"Fakat evet, bugün pistte önümüz boş değildi. Önümüz boş olduğunda ise tempomuz iyiydi. Bu yüzden yine sıralama turlarına dönüyoruz, eğer sıralama turlarında olmanız gereken pozisyona gelemezseniz özellikle de bu pistte geri dönmek çok zor oluyor."

"Bu yüzden, sıralamaları önde tamamlarsak, sıkıcı yarışlar çıkarıp puan kazanabiliriz. Bugün bu [şansa] sahip değildik.” dedi.

Ardından yarışın ilk dakikalarında pite giren Vettel’e bunun planlı bir pit stop olup olmadığı soruldu.

Vettel, “Neyi planlayacağınızı bilmek hep zordur, eğer öndeki tüm araçlar kaza yapsaydı o turda pit yapmazdık ama bu olmadı. Bu konuda konuştuk. Bence doğru bir karardı, risk almamız gerekiyordu ve çok kötü değildi."

"Fakat öne geçmek için zorlandık. Liderlerin arka tarafta bizi ne kadar hızlı yakaladığı konusunda şaşırdım ve tur bindirme trafiğine yakalandık. Bu yüzden, onlara yer verirken çok zaman kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Vettel, 3. virajda attığı spin hakkında da şu yorumları yaptı: “Antrenman seanslarında bunu çalışmıştım ama gerçek hayatta farklı oluyor. Önümdeki aracın hava koridorundan yeni çıkmıştım, içerideki çizgiyi almaya çalışıyordum ve aracın arkada tarafını kaybedip spin attım.”