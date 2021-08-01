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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Vettel: ''Biraz hayal kırıklığına uğradım''

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Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, ikinci sırada bitirdiği Macaristan Grand Prix'sinin ardından ''biraz hayal kırıklığına uğradığını'' söyledi.

Vettel: ''Biraz hayal kırıklığına uğradım''

Hungaroring'deki yarışa 10. sıradan başlayan Vettel, birinci virajdaki karmaşadan önce diğer sürücülere kıyasla çok güçlü bir start almasa da, ilk tur bitmeden ikinci sıraya yerleşti.

Neredeyse tüm yarışı 2021 Macaristan Grand Prix'sinin galibi Esteban Ocon'un arkasında tamamlayan Vettel, Alpine pilotuna karşı zaman zaman atak denemeleri yapsa da birinci sırayı eline alamadı.

Yarıştan sonra konuşan Vettel, yarış boyunca Fransız pilottan biraz daha hızlı olduğunu düşündüğü için hayal kırıklığına uğradığını ancak Ocon'un hiçbir hata yapmadığını söyledi.

''Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü yarışın büyük çoğunluğu boyunca daha hızlı olduğumuzu düşünmüştüm.''

''Ancak Esteban tek bir hata bile yapmadı ve ona yeterince yaklaşamadım. Bu, geçiş yapması kolay bir pist değil ve gerçekten çok zorladım ancak o pistte kaldı ve ilk galibiyetini kutlamayı haketti.''

''Tabii ki bu bizim için harika bir sonuç ancak bu kadar yakın olduğunuz zaman gözleriniz ikinciliktense zaferi görüyor.''

Birinci virajda yaşananlar ve sonrasıyla ilgili konuşan Alman pilot, ''Oldukça kötü bir start aldım ancak bu olabileceğim en iyi yerlerden birinde olmamla sonuçlandı.''

''Ön tarafta çok fazla olay oldu ve ben de sakin kaldım, iç çizgiden temiz şekilde devam ettim ve kendimi gridin önünde buldum. Bu kesinlikle bizim yarışımızı ileri taşıdı.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak da Alpine pilotuyla hızını karşılaştıran dört kez dünya şampiyonu Vettel, yarış boyunca Ocon'u hata yapmaya zorladığını da ekledi.

''Bence hız anlamında Esteban'a çok yakındık ve onu çok zorladım. Onun bir hatası yapmaya çok zorladım ve orta sektörün son kısmında ona yakın kalmak oldukça zordu.''

''Daha farklı şeyler de deneyebilirdim ancak söylediğim gibi o savunma yapmak konusunda çok iyidi ve bir hata yapmadı.''

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