Vettel: "Biraz daha fazla tempo bulabilirsek, ilk ona yaklaşabiliriz"

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Aston Martin bu hafta sonu aracına güncelleme getirmemeyi seçen takımlardan birisiydi ve mevcut paketleriyle artık son yarışına çıkıyorlar.

Antrenman turlarında iki pilot da ilk onun dışında kalırken, Sebastian Vettel 14. en iyi zamanın sahibi oldu.

Seansın ardından konuşan Alman pilot, "Hafta sonuna iyi başlangıç yaptığımızı düşünüyorum ancak aracımızı geliştirmek ve piste daha da iyi adapte olmak adına hâlâ geliştirebileceğimiz yerler olduğunu hissediyorum."

"Bu pistte çok fazla kör viraj var ve bu da trafiğin içerisine girdiğiniz zaman durumu zorlaştırıyor. Bu, iyi bir tur çıkarmak için önümüzün açık olması gerektiği Q1'de önemli bir faktör olabilir."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bugün kırmızı bayraklar nedeniyle bazı çalışmalarımızı iptal etmek zorunda kaldık fakat yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık ve yeni bir pistte mümkün olduğunca çok tur atmaya çalıştık."

"Bulabileceğimiz biraz daha fazla tempo var ve gece boyunca biraz ilerleme kaydedebilirsek, o zaman ilk ona yakın olacağız."

"Görünüşe bakılırsa 10 ila 15. sıralar arasında bir yerde olabiliriz. Umarım daha fazlası olabilir."

"Eğer araçta daha rahat hissedebilirsem, biraz daha fazlasını bulabilirim. Bu açıdan biraz daha gelişebiliriz." dedi.

Lance Stroll ise günü 16. sırada tamamladı ve seansların sık sık kırmızı bayraklar nedeniyle kesintiye uğramasından rahatsızdı.

"Yeni bir piste gelmek her zaman için eğlencelidir ve Miami'de sürüş yapmanın kolay olmadığı ilginç bir pist hazırladılar."

"Bugün yeni bir pisti öğrenmeye çalışırken asla harika olmayan birkaç kırmızı bayrak vardı ancak elimizden geleni yaptık."

"Bu hafta sonu pist üstündeki atmosfer şimdiye kadar harikaydı ve artık sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Zor olacağına eminim çünkü böyle bir pistte trafik sorunlarının üstesinden gelmeniz gerekiyor."