Vettel: "Bir viraj daha olsa Ocon'u geçerdim"

Haberi dinle

Yarışa 18. başlayan Sebastian Vettel için yarış, Alex Albon ile yaşadığı temastan ötürü pek de istediği gibi başlamadı.

Ancak Alman pilot lastikleri iyi şekilde çalıştırmayı başardı ve son bölümde Lance Stroll'ü geçip, Esteban Ocon'u sıkıştırdı.

İkili arasında damalı bayrağı geçerken sadece 0.1 saniye vardı.

Hafta sonunu 10. sırada tamamlayan ve bir puan alan Vettel, şöyle konuştu: "18. sıradan başladığınızda ve gridde arkanızdan başlayan sadece bir araç olduğunda, puan almak her zaman güzeldir."

"Bugün çift pit stop stratejisini seçtik ve bence doğru olan kararı verdik."

"Eğer bir viraj daha olsaydı, Esteban'ı geçebilirdim."

"Sanal güvenlik aracı yardımcı olmadı fakat iyi bir yükseliş gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

"Cuma günü de yarış temposunda gayet iyi durumdaydık. En büyük zayıf noktamız sıralama tempomuz gibi görünüyor."

Stroll ile olan savaşı sorulduğunda Vettel, "Lance ile bir puan için mücadele ettik. Sonrasında Ocon'un peşine takıldım ve onu geçerek bir puan daha almayı umuyordum.

"Bunun için takım bizden yer değiştirmemizi istedi. Bu sayede Esteban'a yetişebilir ve onu geçmeye çalışabilirdim. Fakat sanal güvenlik aracı devreye girdi ve ardından yarış sona erdi. Son turda onu geçmeye yakındım, bunu yapmak için sadece bir viraja ihtiyacım vardı."

"Genel anlamda düne kıyasla daha rekabetçiydik. Bence ikinci yarıda odaklanmamız gereken nokta sıralama performansı."

Sebastian Vettel, Aston Martin, talks to Ralf Schumacher Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images