Vettel, pilot olarak çevre konusunda içsel çatışmalar yaşamış
Sebastian Vettel, çevre konusundaki endişeleri nedeniyle yarışırken birçok içsel çatışma yaşadığını söylüyor.
Kariyerini noktalayan Vettel, son yıllarda LGBTQ+ hakları, cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği gibi konularda sesini yükseltmesiyle öne çıkmaktaydı.
Geçen yıl mayıs ayında BBC'de yayınlanan Question Time adlı programa katılarak Brexit ve iklim gibi konuları tartışmak üzere aralarında şu anki Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da bulunduğu politikacılarla yan yana oturan Vettel, F1'de yarışırken çevre için kampanya yürüttüğü için ikiyüzlü olduğunu kabul etmiş ancak sürekli kendisini sorguladığını da eklemişti.
Programa katıldıktan iki ay sonra emekli olacağını açıklayan Vettel, birçok kez bu konunun sporu bırakmaya karar vermesine yol açan faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Son olarak Channel 4'a konuşan Vettel, çocuklarından uzakta zaman geçirmenin yanı sıra, spor ve onun dünya üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda içsel bir çatışma yaşadığını söyledi.
Vettel, "Dünyanın durumunu her gördüğümde içimde bir tür çatışma yaşanıyor, böyle zamanlarda dünyanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum."
"F1'in de değişmesi gerekiyor ve bu değişimin parçası olmak istiyorum. Tam bir çözüm diyemem, ancak belki de sorunu daha aza indirgeyebiliriz."
"Kulağa oldukça kötü geliyor ama bunu gerçekten kötü anlamda söylemiyorum. Sadece kafamda bir sürü düşünce var." dedi.
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