Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"

Alman pilot, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP'nin ardından 2015'te başlayan Ferrari kariyerine son noktayı koyacak.

Bu yarış öncesinde Vettel, L'Equipe'ye özel açıklamalarda bulundu.

Ferrari pilotuna, 2015 yılında takıma hangi hislerle katıldığı soruldu ve Alman pilot sözlerine şöyle başladı: "Açıkçası o günü hatırlıyorum. Yeni bir projeye başlıyorduk. Her yeni işin başlangıcında olduğu gibi çok büyük bir umut ve coşku vardı. Bu maceraya atılmaktan, takımın fabrikasını ziyaret etmekten ve takımdaki insanlarla tanışmaktan çok keyif aldım. Ayrıca Ferrari markasına karşı büyük bir sevgim ve Michael Schumacher'e karşı ciddi bir hayranlığım da vardı. Yani çok özeldi."

"Ferrari ile şampiyon olmaya çalıştım fakat başarısız olduk. Bu açıdan beklentilerimiz karşılanmadı. Red Bull'dan gelmiştim ve Ferrari'de bazı şeylerin daha iyi, bazı şeylerin ise önceki takımımdan daha kötü olduğunu gördüm."

"2018'den özel bir beklentimiz yoktu. Mercedes'in bize kıyasla motor gücü avantajı vardı ancak iyi bir araca sahiptik. Dürüst olmak üzere o sezonu takımlar şampiyonasında ikinci sırada bitirmek güzel bir ödüldü."

Vettel'i üzen şeylerden bir tanesinin sözleşmesinin yenilenmeyeceğini Mattia Binotto'dan gelen telefonla öğrenmesi olduğu düşünülüyor.

Hem de bu haber, Vettel'e takımda kalacağına yönelik bilgiler verildikten sonra geldi.

Vettel bunu şöyle açıkladı: "Sert olmasından ziyade beklenmedik bir karardı. Bu görüşmeden önce kontrat yenileme hakkında konuştuk. Ve benimle yolları ayırma kararı yoktan yere ortaya çıktı. Bunun hakkında görüşmek, bu görüşmeyi daha önceden yapmak isterdim."

"Artık takımın ilerlemesi gerektiğini anlıyorum ve ben de aynı şeyi yapmalıyım. Fakat alınan bu karar, tüm sezonumu değiştirdi. Çünkü herkes en başından beri benim, Ferrari'nin geleceğinin bir parçası olmadığımı biliyordu."

"Geriye dönüp baktığımda kararı anlayıp anlamamam bir şeyi değiştirmiyor. Onların kararını kabul ettim. Mattia beni aradığı zaman, onun ses tonundan artık elimden bir şey gelmeyeceğini ve onu ikna etmeye çalışmanın faydasız olduğunu anladım. Tabii ki buna alışmam ve ne yapmak istediğimi anlamam vakit aldı. Sonuçta 40 yaşına kadar yarışacağımı düşünmesem bile, başarılarım göz önüne alındığında spora verebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum."

Vettel, kariyeri boyunca Ferrari'de yarışmanın hayalini kurdu ve tarafların ilişkisi pek de iyi şekilde bitmedi.

İlişkinin üzücü şekilde mi bittiği sorusuna Vettel, "Bilmiyorum. Bir şey söylemek zor. Takımda geçirdiğim yılları hatırladığım zaman hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Burada geçirdiğim sürede harika anlar var. Harika zaferler kazandım ama daha fazlasını istiyorum. Kızgın değilim ya da hayal kırıklığı yaşamıyorum. Burada çok şey öğrendim, daha olgunlaştım. Takıma gelecek için başarılar diliyorum ve geleceğin benim için de başarılarla dolu olmasını istiyorum."

Geriye dönseydi, neleri değiştirebileceği sorusuna Alman pilot, "Pistte daha az hata yapmak dışında hiçbir şey yapamazdım. Hep söyledim, sorunları çözmeye çalıştım. Tabii ki takımdaki dinamikler yıllar geçtikçe değişti ve gördüklerim hakkındaki bazı yorumlarım bana yardımcı olmadı."

"Takımda değişiklikler oldu. Sözleşmeyi imzaladığımda Sergio Marchionne hayattaydı. Maurizio Arrivabene ve James Allison buradaydı. Şimdi bir tanesi bile yok. Bu yüzden her şey çok farklı. Ama garajdaki atmosfer pek değişmedi. Bazı isimler 40 yılı aşkın bir süredir buradalar. Ancak yönetimin tepesinde değişiklikler oldu."

"Sergio'nun hayatını kaybetmesi büyük bir darbeydi. Ferrari'nin lideriydi ve neredeyse her şeyi o yapıyordu. Bu yüzden hayatını kaybettikten sonra her şeyin baştan aşağı değişmesi gerekti. Her zaman çok açık sözlü biri oldu ve kariyeri boyunca yaptığı şeyler onun önemli bir figür olduğunu gösteriyor. Ani ölümü, tüm şirketi şoke etti."

Vettel için işlerin Charles Leclerc'in takıma gelişiyle birlikte kötüye gittiği düşünülüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Vettel, "Pek değil. Charles'la herhangi bir sorunum yok. Onunla çalışmaktan keyif aldım. Hepimiz onun Ferrarinin geleceği olduğunun farkındayız."

"Ferrari markasının uyandırdığı tutkuyu özleyeceğim. Bu süre zarfında pek çok arkadaş edindim. Artık kırmızı tulum giymesem bile onlarla vakit geçirebilecek olmam iyi bir şey." yanıtını verdi.

Vettel sık sık performansından dolayı eleştiriliyor ve Aston Martin'e geçişinin kendisini nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Alman pilot, "İnanın eleştirmenlerin ne dedikleri umrumda değil. Aston Martin'e geçiyorum çünkü ilerlemelerine ve yüksek sonuçlar almalarına yardımcı olabilirim. Son yılların en başarılı sürücülerinden biriyim. Ama deneyimlerimi onlalar paylaşmak ve kazanmalarına yardım etmek istiyorum." dedi.