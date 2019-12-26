Vettel: "Binotto, Arrivabene'den çok farklı"

Geçen yılın ardından Ferrari'de Maurizio Arrivabene uzun süredir devam ettiği takım patronluğu görevini teknik direktör Mattia Binotto'ya bırakmıştı.

Ancak Binotto, ilk yılında tartışmalı kararlara imza attı ve sonuç olarak Ferrari şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Motorsport-Magazin'e konuşan Sebastian Vettel, Binotto'nun göreve gelmesiyle bazı şeylerin değiştiğini söyledi.

Binotto'nun takıma farklı şekilde mi liderlik ettiği sorusuna Vettel, "Evet, kesinlikle öyle. Sonuçta farklı bir insan. Basına verdiği cevapların Maurizio'nun verdiği cevaplardan farklı olup olmadığını bilmiyorum, takip de etmiyorum."

"Ama herkes farklı. Takım bu yıl da farklı bir durumda, bu yüzden asla gerçek anlamda karşılaştıramazsınız. Durumun nasıl olduğunu biliyoruz ve değiştirmeye odaklanıyoruz. Çok kolay bir şey olsaydı, bir gecede yapardık."

"Ama diğerleri çok iyi iş çıkarıyor ve buna saygı duymalıyız. Bir gecede bir şeyleri değiştirmek işe yaramaz." dedi.

Vettel, Charles Leclerc'in gelişiyle de bazı şeylerin değiştiğini söyledi.

"Elbette değişti. Hayır dersem aptallık etmiş olurum. Ama farklı olan tek şey Charles değil. Mühendislik ekibi de geçen yıldan farklı. Takımda değişen birkaç şey var."