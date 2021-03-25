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Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"

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, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, doğru araçlara sahip olduğu takdirde beşinci şampiyonluğunu kazanabilecek kadar güçlü hissediyor.

Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"

Sebastian Vettel, kariyeri boyunca dört şampiyonluk almayı başardı ancak son şampiyonluğunun üzerinden neredeyse sekiz yıl geçti.

Alman pilotun özellikle Ferrari döneminin son yılları epey çalkantılıydı ve emekli olabileceği yönünde çok sayıda söylenti çıktı.

Yine de Vettel, Aston Martin'e geçti ve bu yıl yepyeni bir maceraya atılıyor gibi görünüyor.

Bazıları Vettel'in "en iyi yıllarının" geride kaldığını düşünse de, Alman pilot hâlâ şampiyonluklar kazanabilecek kadar iyi olduğu görüşünde.

Bild'e konuşan Vettel, "Şu anda doğru pakete sahip olmam koşuluyla, yarışlar kazanıp, şampiyonluklar elde edecek kadar iyiyim."

"Takımımız geçen yıl şampiyona üçüncülüğünü çok az bir puanla kaçırdı ve umarım 2021'de yine o kadar güçlü, hatta daha güçlü oluruz."

"Benim için önemli olan kendi beklentim. Kendimden beklentilerim çok yüksek ve bu beklentileri karşılamak istiyorum." dedi.

Eski F1 pilotları Timo Glock ve Ralf Schumacher de bu yıl "daha iyi" bir Vettel görmeyi bekliyorlar.

Glock, Mannheimer Morgen gazetesine verdiği demeçte, "En azından yine iyi ruh haline bürünmüş gibi görünüyor. Bence Vettel fanları gelecekte yine 'Vettel parmağını' görecekler." dedi.

Ralf ise, "Seb'in bu yıl harika bir sezon geçireceğini düşünüyorum, ancak bunu testteki sorunlar nedeniyle açılış yarışlarında göremeyebiliriz. Seb, en iyi hazırlığa ihtiyaç duyan biri." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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