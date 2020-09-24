Vettel: "Beni Schumacher'le karşılaştırmanın anlamı yok"

Sebastian Vettel ilk yarışına BMW ile çıktı ve daha sonra Toro Rosso'ya geçti, ardından da Red Bull için yarışmaya başladı. Burada dört kez şampiyon olmayı başaran Alman pilot, 2014'te Ferrari'ye katıldı ve 2020'nin sonunda İtalyan ekipten ayrılıp Aston Martin'e geçecek.

Diğer tarafta Schumacher, Jordan'la kariyerine başladı ve ardından Benetton'a geçip burada iki kez şampiyon olmayı başardı. Daha sonra Ferrari'ye geçip, arka arkaya beş şampiyonluk daha alan Alman pilot, 2006 sonunda emekli oldu. Üç yıl sonra da Mercedes'le F1'e döndü.

Sport Bild'e konuşan Vettel, "Karşılaştırma yapmanın herhangi bir anlamı yok. Öncelikle bunlar farklı bir zamanda oldu ve ikincisi, farklı takımlardaydık ve Michael'ın farklı görevleri vardı."

"En önemlisi Michael, Mercedes'le F1'e döndüğü zaman tamamen farklı bir yaştaydı ve bunun öncesinde kariyerine üç yıllık bir ara vermişti. Oysa benim kariyerim devam ediyor, sadece takım değiştiriyorum."