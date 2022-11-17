Vettel: "Beni duygusal bir hafta sonu bekliyor"

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Alman pilot, uzun F1 kariyerine son noktayı bu hafta sonu koyacak ve Formula 1'den emekli olacak.

Son kez F1 aracının direksiyonuna geçmeye hazırlanan Alman pilot, kendisini duygusal bir hafta sonu beklediğinin farkında.

Vettel, "Grand Prix kariyerim sona eriyor ve benim için çok duygusal bir hafta sonu olacağı açık."

"Bu yarışın son 15 yıldaki pek çok mutlu anı aklıma getireceğine eminim ve hem takımda hem de sporda geçirdiğim süre boyunca tanıştığım tüm bu insanlarla son yarışımın tadını çıkarmak istiyorum."

"Aston Martin F1 ile çok eğlenceli anlar ve harika anılarla dolu iki harika yıl geçirdim.

"Şimdi 12 yıl önce ilk dünya şampiyonluğumu elde ettiğim piste gidip sıkı bir mücadele vereceğiz ve harika bir sonuç elde etmeye çalışacağız." dedi.

Lance Stroll, sezonu iyi bir sonuçla bitirmek isterken, Vettel'in ayrılığına üzülüyor.

"Pistteki değişiklikler geçişi biraz daha kolaylaştırdı ve artık birbirimizle daha yakın şekilde savaşmamızı sağlayan araçlara sahibiz."

"Yeni düzen sayesinde umarım iyi bir performans sergileyebilir ve bu yılı bir başka olumlu sonuçla bitirebiliriz."

"Son Grand Prix öncesinde Sebastian'a da saygılarımı sunmak istiyorum."

"Son iki yılda harika bir takım arkadaşı oldu, birlikte çalışmak çok keyifliydi. O, hem yarış hem de hayat hakkında kendisinden çok şey öğrendiğim harika bir adam."

"Kendisi ve ailesi için en iyi geleceği diliyorum."