Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

Şu anda Kimi Raikkonen, 41 yaşında olmasına rağmen sporda yer almaya devam ediyor ve aynı şekilde 40 yaşına yaklaşan Fernando Alonso da sporda.

Lewis Hamilton, ocak ayında 37 yaşına girecek ve Sebastian Vettel de önümüzdeki ay 34 yaşına giriyor.

Valtteri Bottas, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo gibi isimler de 30 yaşını aşmış durumdalar.

Ancak arkadan pek çok genç isim de geliyor. Örneğin Yuki Tsunoda, 2000'lerde doğan ilk Formula 1 pilotu oldu ve gridin yarısından fazla 30 yaşın altında.

Raikkonen, 40 yaşını aşmasına rağmen Formula 1'de kalmasını yarışmayı sevmesine bağlarken, Alonso da başarılı sonuçlar alabileceğini düşünüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vettel, Formula 1'de sadece 20 koltuk olduğuna dikkat çekerek, 40 yaşından sonra sporda kalmanın doğru olmayabileceğini dile getirdi.

Vettel, "Formula 1 diğer sporlardan çok daha farklı. Burada sınırlı sayıda yer var."

"Bence artık burada olmaktan hoşlanmıyorsanız, sebebiniz ne olursa olsun, o zaman kenara çekilmenin ve diğerlerine kendi şanslarını kullanma fırsatı vermenin zamanı gelmiştir."

"Mesela teniste, 40 yaşına gelseniz bile eğlenmeye devam edebilir ve oynamaya devam ederek kimsenin yerini almadığınızı söyleyebilirsiniz. Haliyle tamamen farklı bir konu."

"Fakat burada, yani Formula 1'de sadece 20 koltuk var. Bu, tamamen farklı bir şey ve bazı gençlerin yerini alıyor olabilirsiniz."

"Yine de tabii ki herkes istediğini yapmakta özgürdür." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images